На Украине анонсировали посадку Порошенко

Арест Пашинского говорит о том, что реванш Порошенко
невозможен. С таким заявлением в эфире телеканала "НАШ" выступил
политолог Вадим Карасев.
По его словам, сейчас идет активная борьба за лидерство в уличных протестах. В последнее время националистов и прочих радикалов вытеснили из органов власти, поэтому им осталось раскачивать ситуацию через массовые акции.
Арестом Пашинского власти страны предупреждают Порошенко не переходить черту и не заигрываться в оппозицию, полагает эксперт. В противном случае бывший президент может оказаться следующим. К тому же президент Владимир Зеленский обещал, что посадки деятелей прошлого режима начнутся осенью.
Арест Пашинского в партии Порошенко "Европейская солидарность" восприняли нервно, назвав происходящее "дешевым шоу". Дело против бывшего нардепа политически мотивированно, уверены в окружении экс-президента.
Ирония судьбы в том, что если бы Порошенко был арестован месяц назад, общество восприняло бы это с удовлетворением. Сейчас будет напряг, а ещё через месяц арест Порошенко сделает его главным опозиционером. Новая власть упустила время, нарушила обещания, сеет разочарование.— Крок-О-Дил. (@Krokodildetstva) September 30, 2019
Напомним, на Украине последнюю неделю идут массовые акции протеста в связи с подписанием Киевом так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе. В прошлое воскресенье на майдане Независимости в центре Киева собралось около 10 тысяч человек. Они обвинили президента в сдаче интересов страны.
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