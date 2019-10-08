На Украине анонсировали посадку Порошенко

Арест Пашинского говорит о том, что реванш Порошенко невозможен. С таким заявлением в эфире телеканала "НАШ" выступил политолог Вадим Карасев.



По его словам, сейчас идет активная борьба за лидерство в уличных протестах. В последнее время националистов и прочих радикалов вытеснили из органов власти, поэтому им осталось раскачивать ситуацию через массовые акции.

Арестом Пашинского власти страны предупреждают Порошенко не переходить черту и не заигрываться в оппозицию, полагает эксперт. В противном случае бывший президент может оказаться следующим. К тому же президент Владимир Зеленский обещал, что посадки деятелей прошлого режима начнутся осенью.

Арест Пашинского в партии Порошенко "Европейская солидарность" восприняли нервно, назвав происходящее "дешевым шоу". Дело против бывшего нардепа политически мотивированно, уверены в окружении экс-президента.

Ирония судьбы в том, что если бы Порошенко был арестован месяц назад, общество восприняло бы это с удовлетворением. Сейчас будет напряг, а ещё через месяц арест Порошенко сделает его главным опозиционером. Новая власть упустила время, нарушила обещания, сеет разочарование.