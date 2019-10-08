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На Украине анонсировали посадку Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Арест бывшего депутата Верховной рады и сторонника майдана Сергея Пашинского может привести к серьезным последствиям для экс-президента Петра Порошенко. Бывший лидер Незалежной пытается оседлать уличные протесты против урегулирования в Донбассе. 
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Арест Пашинского говорит о том, что реванш Порошенко невозможен. С таким заявлением в эфире телеканала "НАШ" выступил политолог Вадим Карасев.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

По его словам, сейчас идет активная борьба за лидерство в уличных протестах. В последнее время националистов и прочих радикалов вытеснили из органов власти, поэтому им осталось раскачивать ситуацию через массовые акции.

Арестом Пашинского власти страны предупреждают Порошенко не переходить черту и не заигрываться в оппозицию, полагает эксперт. В противном случае бывший президент может оказаться следующим. К тому же президент Владимир Зеленский обещал, что посадки деятелей прошлого режима начнутся осенью.

Арест Пашинского в партии Порошенко "Европейская солидарность" восприняли нервно, назвав происходящее "дешевым шоу". Дело против бывшего нардепа политически мотивированно, уверены в окружении экс-президента.

Напомним, на Украине последнюю неделю идут массовые акции протеста в связи с подписанием Киевом так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе. В прошлое воскресенье на майдане Независимости в центре Киева собралось около 10 тысяч человек. Они обвинили президента в сдаче интересов страны.

Автор: 8 октября 2019, 18:02
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