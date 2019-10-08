Двуличный русофоб Зеленский показал зубы

В эфире телеканала "Россия 1" донецкий социолог Евгений Копатько попытался убедить зрителей в том, что им не нужно очаровываться образом президента Украины Владимира Зеленского. Бывшего шоумена не стоит воспринимать как фигуру, которая способна поменять русофобскую риторику и политику, господствующую в Незалежной.

Когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, у многих были иллюзии, что он окажется тем человеком, который сможет принести мир в Донбасс и наладит отношение Киева с Москвой. Думали так не только украинские эксперты и избиратели, но и аналитики из России.

Прошло достаточно времени для того, чтобы констатировать: резкого улучшения ситуации не произошло. Однако не все оказались готовы изменить первоначальные впечатления о Зеленском. "У России есть иллюзии", – констатировал донецкий социолог Евгений Копатько.

По его словам, россияне до сих пор полагают, что с новым президентом Украина способна к переговорам и поискам компромиссов. "Я так не думаю. А в Донбассе каждый день думают наоборот. Вот послушать выступления украинских политиков по поводу того, что нужно сделать с моими земляками, – у людей желание как-то сотрудничать пропадает по определению", – цитирует эксперта издание "Политнавигатор".

Сейчас Копатько очень точно охарактеризовал Зеленского - русскоязычный и русскокультурный русофоб.

Собсвенно это всё, чем должны руководствоваться российские власти, выстраивая отношения с Украиной. — Голос Мордора (@spacelordrock) April 18, 2019

Какое-то время Зеленскому удавалось скрывать свои русофобские настроения, однако когда дело дошло до реальных шагов по примирению с Донбассом, он показал зубы. За фигурой президента Украины стоят радикально настроенные националисты, которых он вынужден слушаться.

"Они просто избрали более изощренную тактику, я бы назвал ее респектабельным национализмом. Они все русофобы, даже если русскоязычные и русскокультурные", – пояснил Копатько.