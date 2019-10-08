Двуличный русофоб Зеленский показал зубы

Когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, у многих были иллюзии, что он окажется тем человеком, который сможет принести мир в Донбасс и наладит отношение Киева с Москвой. Думали так не только украинские эксперты и избиратели, но и аналитики из России.
Прошло достаточно времени для того, чтобы констатировать: резкого улучшения ситуации не произошло. Однако не все оказались готовы изменить первоначальные впечатления о Зеленском. "У России есть иллюзии", – констатировал донецкий социолог Евгений Копатько.
По его словам, россияне до сих пор полагают, что с новым президентом Украина способна к переговорам и поискам компромиссов. "Я так не думаю. А в Донбассе каждый день думают наоборот. Вот послушать выступления украинских политиков по поводу того, что нужно сделать с моими земляками, – у людей желание как-то сотрудничать пропадает по определению", – цитирует эксперта издание "Политнавигатор".
Сейчас Копатько очень точно охарактеризовал Зеленского - русскоязычный и русскокультурный русофоб.— Голос Мордора (@spacelordrock) April 18, 2019
Собсвенно это всё, чем должны руководствоваться российские власти, выстраивая отношения с Украиной.
Какое-то время Зеленскому удавалось скрывать свои русофобские настроения, однако когда дело дошло до реальных шагов по примирению с Донбассом, он показал зубы. За фигурой президента Украины стоят радикально настроенные националисты, которых он вынужден слушаться.
"Они просто избрали более изощренную тактику, я бы назвал ее респектабельным национализмом. Они все русофобы, даже если русскоязычные и русскокультурные", – пояснил Копатько.
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