Вооруженные люди взяли Зеленского в заложники

На фоне протестов против реализации "формулы
Штайнмайера" украинские националисты сорвали развод войск в двух
населенных пунктах Донбасса. Радикалы заинтересованы в продолжении войны,
констатировал Василец.
"Заявления "облсоветов", ветеранов, Порошенко и Билецкого прямо характеризуют намерения этих групп на военное противостояние с Зеленским, на которое он вряд ли согласится", – написал журналист на своей странице в "Фейсбук".
Зеленского поддерживает большинство населения, ему подконтрольны правительство и парламент. При таких, казалось бы, вольготных условиях президенту диктует волю кучка радикалов. "Кто там говорил: винтовка порождает власть?" – заключил Василец.
Разведение войск на линии соприкосновения в Донбассе было одним из условий мирного урегулирования. Отвод украинских вооруженных сил и подразделений Донецкой и Луганской народных республик планировалось начать в понедельник, 7 октября.
Однако националисты заблокировали блокпосты и отказались покидать позиции. После этого глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о срыве отвода войск. Кроме того, он обвинил республики Донбасса в нарушении перемирия.
Протесты радикалов на Украине начались после подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера". Согласно документу, после проведения местных выборов в Донбассе региону будет предоставлен особый статус. Для этого Верховная рада должна внести изменения в законодательство.
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