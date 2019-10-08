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Политика

Вооруженные люди взяли Зеленского в заложники

Владимира Зеленского взяли в заложники. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский фактически оказался на положении заложника. Глава государства стремительно теряет нити управления страной, волю ему диктуют вооруженные люди, заявил тележурналист Дмитрий Василец. 
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На фоне протестов против реализации "формулы Штайнмайера" украинские националисты сорвали развод войск в двух населенных пунктах Донбасса. Радикалы заинтересованы в продолжении войны, констатировал Василец.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Заявления "облсоветов", ветеранов, Порошенко и Билецкого прямо характеризуют намерения этих групп на военное противостояние с Зеленским, на которое он вряд ли согласится", – написал журналист на своей странице в "Фейсбук".

Зеленского поддерживает большинство населения, ему подконтрольны правительство и парламент. При таких, казалось бы, вольготных условиях президенту диктует волю кучка радикалов. "Кто там говорил: винтовка порождает власть?" – заключил Василец.

Разведение войск на линии соприкосновения в Донбассе было одним из условий мирного урегулирования. Отвод украинских вооруженных сил и подразделений Донецкой и Луганской народных республик планировалось начать в понедельник, 7 октября.

Однако националисты заблокировали блокпосты и отказались покидать позиции. После этого глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о срыве отвода войск. Кроме того, он обвинил республики Донбасса в нарушении перемирия.

Протесты радикалов на Украине начались после подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера". Согласно документу, после проведения местных выборов в Донбассе региону будет предоставлен особый статус. Для этого Верховная рада должна внести изменения в законодательство.

Автор: 8 октября 2019, 21:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом

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Алексей
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