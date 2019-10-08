Ничего не может: на немощном Зеленском поставили крест

Попытка мирного урегулирования в Донбассе была сорвана:
развод войск, намеченный на 7 октября, так и не состоялся. Украинские
националисты отказались подчиняться и покидать блокпосты в населенных пунктах
Петровское и Золотое.
Происходящее говорит о том, что в стране действуют бандитские формирования, которые имеют наглость ставить ультиматумы президенту, недоумевает радиоведущая Анна Шафран. Это значит, что украинская власть не контролирует ситуацию и полностью недееспособна, констатировала журналист.
"Мы много возлагали надежд на Зеленского, что придет и наконец-то все обещания выполнит по поводу мира. Но нет никаких надежд, что ситуация будет развиваться в позитивном русле", – отметила Шафран.
Пока Украина не избавится от радикалов, договариваться с Киевом нет смысла, констатировал представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Родион Мирошник. Демарш националистов политик назвал показательным выступлением для Зеленского.
В свою очередь экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире телеканала "Россия-1" возмутился бездействием президента в отношении бывших властей страны. Во время предвыборной кампании Зеленский активно говорил о "посадках".
На фоне очередного тупика в ситуации с Донбассом в Киеве намекнули на отказ от региона. По словам главы МИДа Незалежной Вадима Пристайко, такой сценарий рассматривается как вероятный.
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