"Разрушу и уничтожу": Трампа высмеяли после страшных угроз

Президент США Дональд Трамп озвучил страшные угрозы в адрес Турции на своей странице в "Твиттер". Однако вместо благоговейного ужаса американский лидер услышал хохот из разных точек мира – политик выставил себя на посмешище.

"Я уже говорил ранее и просто повторю. Если Турция сделает что-то, что я по своей великой и непревзойденной мудрости сочту недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше)", – на своей странице в "Твиттер" написал Дональд Трамп.

Острую реакцию президента США, судя по всему, вызвали активные действия турецких военных против курдских формирований, расположенных на северо-востоке Сирии. ВВС Турции нанесли по их штабу авиаудар, передает сайт ТВ Центр.

Американский сенат пригрозил приостановить членство Анкары в НАТО, если начнется полноценная военная операция. Трамп заявил, что США заняли 100% территорий, которые принадлежали боевикам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*".

Также политик предупредил турецкую сторону о недопустимости нанесения ударов непосредственно по американским военнослужащим. Он отметил, что в том секторе, где Анкара проводит маневры, находятся 50 солдат США.

"Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось", – цитирует RT американского лидера. Он подчеркнул, что донес эту мысль непосредственно до президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Анкаре нервной реакции Трампа удивились – незадолго до этого на той же странице в "Твиттер" президент США фактически дал зеленый свет турецкой военной операции в регионе. "Лидер США разместил два противоречащих друг другу и разных по смыслу твита", – отметили журналисты газеты Haberturk.

Трамп в твиттере - это нечто.

«Если Турция сделает что-то, что я по своей великой и непревзойдённой мудрости сочту недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица земли экономику Турции».

Да, военный союзники всегда так делают. Это нормально. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 7, 2019

Такое поведение заставило многих думать, что американский лидер не совсем свободен в принятии решений. "Угрозы Трампа являются результатом внутреннего американского давления на него", – цитирует "Царьград" эксперта фонда SETA в Анкаре Омера Озкизилджика. Он не исключил, что президент США может еще раз поменять свою позицию относительно необходимости проведения новых границ на Ближнем Востоке.

В России ситуацию оценивают без восторга. "Возможные действия Турции в Сирии, как и ответ на них, обещанный президентом США, неизбежно резко осложнят процесс мирного урегулирования в этой стране", – цитирует РИА ФАН члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича. "Могу только подтвердить, что Россия категорически выступает против вмешательства во внутренние дела Сирии какого-либо иностранного государства", – добавил сенатор.

Ну а пользователи Сети, не отягощенные необходимостью задумываться над стратегическим расположением сил в регионе и долгосрочными последствиями тех или иных решений, выставили Трампа на посмешище за его слова о "великой и непревзойденной мудрости", передает Life. Президенту США припомнили все публичные казусы, которые с ним происходили. Многие заметили, что, если бы политик допускал подобного рода высказывания раньше, ни за что не получил бы поддержки на президентских выборах.