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Политика

Сбежавшему от Путина Лукашенко сделали грозное предупреждение

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет себя странно: на днях он спешно покинул саммит Евразийского союза в Ереване. Говорят, что стремительный отъезд Батьки, больше похожий на бегство, произошел после разговора с Владимиром Путиным. Ситуация для белорусского лидера осложняется грядущими президентскими выборами. Не факт, что Россия снова его поддержит.  
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Своеобразная репетиция президентской кампании пройдет этой осенью: белорусы будут выбирать новый состав парламента. Оппозиция к голосованию практически недопущена, сделал первые выводы политолог Александр Класковский.   

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К примеру, из 64 тысяч членов избирательных комиссий оппозицию представляет только 21 человек, сказал эксперт в интервью "Солидарности". По его мнению, Лукашенко делает ошибку.  

Много мест в парламенте критики нынешней власти не взяли бы, зато у руководства республики было бы что предъявить Западу, отметил Класковский. Он напомнил, что допуск оппозиции – одно из условий снятия санкций с Лукашенко.   

Белорусский лидер оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он активно восстанавливает отношения с США и ЕС. Наличие нескольких оппозиционеров в парламенте сыграло бы в пользу Лукашенко.  

С другой стороны, глава государства, очевидно, опасается реакции России, которая с недоверием относится к прозападной белорусской оппозиции. Мнение Москвы Лукашенко игнорировать не может, ведь в следующем году он пойдет на новый президентский срок.   

Позиция Кремля будет зависеть и от хода интеграции двух стран. Планируется, что в декабре Лукашенко и Путин поставят свои подписи под дорожной картой. 

"Другое дело, если Лукашенко в декабре по каким-то причинам не подпишет документы. Тогда Москва закусит губу и вполне может устроить через год "веселую" президентскую кампанию", – сказал Класковский. 

Автор: 8 октября 2019, 06:35
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