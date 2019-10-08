Сбежавшему от Путина Лукашенко сделали грозное предупреждение

Своеобразная репетиция президентской кампании пройдет этой осенью: белорусы будут выбирать новый состав парламента. Оппозиция к голосованию практически недопущена, сделал первые выводы политолог Александр Класковский.

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К примеру, из 64 тысяч членов избирательных комиссий оппозицию представляет только 21 человек, сказал эксперт в интервью "Солидарности". По его мнению, Лукашенко делает ошибку.

Много мест в парламенте критики нынешней власти не взяли бы, зато у руководства республики было бы что предъявить Западу, отметил Класковский. Он напомнил, что допуск оппозиции – одно из условий снятия санкций с Лукашенко.

Белорусский лидер оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он активно восстанавливает отношения с США и ЕС. Наличие нескольких оппозиционеров в парламенте сыграло бы в пользу Лукашенко.

С другой стороны, глава государства, очевидно, опасается реакции России, которая с недоверием относится к прозападной белорусской оппозиции. Мнение Москвы Лукашенко игнорировать не может, ведь в следующем году он пойдет на новый президентский срок.

Позиция Кремля будет зависеть и от хода интеграции двух стран. Планируется, что в декабре Лукашенко и Путин поставят свои подписи под дорожной картой.

"Другое дело, если Лукашенко в декабре по каким-то причинам не подпишет документы. Тогда Москва закусит губу и вполне может устроить через год "веселую" президентскую кампанию", – сказал Класковский.

Пашинян и Путин что-то оживлённо обсуждают после заседания Высшего евразийского экономического совета в Ереване. Лукашенко, кажется, тоже хотел бы pic.twitter.com/hCJ6lQethC