Спевшийся с Зеленским Лукашенко бросил вызов Путину

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
партнеры
Понедельник 7 октября
Лента новостей
14:01
"Иначе этот поток не остановить": СМИ подрежут крылья после слухов о смерти Заворотнюк
13:56
Рецепт смородинового домашнего зефира с лавандой
13:44
На шоссе под Москвой перевернулась фура
13:40
Певица Слава устроила россиянам сюрприз
13:19
Американцы попались на глупом обмане из-за танков России
13:16
В Подмосковье мужчина случайно задушил маленькую дочь
13:04
"Наркомания": сыну Собчак поставили неутешительный диагноз
12:52
Плачущая Волочкова сбежала с шоу Кудрявцевой
12:48
Актера из сериала "Кухня" обокрали в Москве
12:35
Lexus ES: бизнес-сегмент в шестом поколении
12:19
Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"
12:06
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
12:02
15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
11:58
В Череповце местный житель жестоко убил бывшую девушку
11:38
Личные данные миллионов клиентов "Билайн" утекли в Сеть
11:26
Его рвало от омерзения: Зверев попытался подложить сына под мужика
11:23
Психологическое насилие: как близкие люди становятся врагами
11:14
"Забавно и грустно одновременно": Глюкозу жестко приложили за выходы в свет без трусов
11:02
В Москве два человека пострадали в массовой аварии
10:52
"А как же ребенок?!": шокированная новостью Фриске грязно выругалась
10:40
"Поклоняется нравственным фекалиям": Бузовой влепили звонкую пощечину
10:38
Синоптики назвали дату возвращения тепла в Россию
10:22
У украинцев массово отбирают пенсии
10:07
Мучившая два года финансиста дочь Сафонова вышла замуж
09:58
В Забайкалье медведь загрыз женщину
09:32
Мрачный вердикт: Собчак дали три с половиной года
09:19
"Нормально раскорячилась": Самбурская нокаутировала россиян раздвинутыми ногами
08:56
"Сладенькая лапотуська": дочь Галкина восхитила манерами леди (видео)
08:42
Названы российские города с самыми высокими зарплатами
08:24
Официальное заявление окружения на фоне слухов о смерти Анастасии Заворотнюк
08:12
"Нужно лежать на койке": Антонов признался в страшной болезни
08:05
Четверо детей погибли: под Москвой произошел страшный пожар
04:27
Эгоистичный отец крупно подставил Меган Маркл
02:11
"Гнобили и ненавидели": откровения Водонаевой вызвали у поклонников шок
00:08
Дана Борисова жестко сцепилась с Анастасией Волочковой
22:19
"Начала проводить вечера с другими": Собчак застали со знаменитым певцом
20:16
Фаворит Пугачевой порвал украинское шоу
20:07
Видео со скачущим от радости сыном Миддлтон стало сенсацией
18:36
Звезда сериала "Возвращение Мухтара" умерла в 33 года
17:43
"У Наташи двое детей": Бледанс влезла в скандал с Бочкаревой и наркотиками
17:26
Беспардонный Трамп серьезно травмировал Зеленского
16:46
Скончался участник культовой рок-группы
16:07
Помощница срочно отреагировала на сообщение о смерти Заворотнюк
15:15
С Розой Сябитовой случилось ужасное из-за неожиданного снегопада
14:53
"Героиня анекдотов и позор нации": известный актер разнес Малышеву
14:12
"Сжег их": народная артистка рассказала о безумном поступке Марка Захарова
13:31
"Получила *** от мужчин": Кудрявцева взорвалась из-за унижений Галкина и Борисова
13:05
Носил на руках: всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк
12:25
Стоматолог из Москвы: выбор нового героя шоу "Холостяк" стал шоком
12:20
Хам Порошенко закатил чудовищную истерику
11:58
"Это не сын": поступок Топалова вызвал недоумение
11:47
Знаменитого российского хоккеиста увезли в больницу после матча
11:10
"Иногда этим занимаюсь": Богомолов рассказал о своем женском начале
11:02
Володин назвал провокацией задержание депутата Юмашевой в США
10:59
"Похожа на Карлсона": внезапно располневшая Анфиса Чехова всполошила россиян
10:27
"Какая прелесть!": народ пришел в восторг от детей Пугачевой
10:14
"Деньги не заменят молодых родителей": на прогуливающегося с наследницей Виторгана вылили ушат помоев
06:13
"Обязательно было раздеться?": Бледанс отчитали за публичные ласки с сыном (видео)
04:35
Страдает от приступов ревности: Потап откровенно о браке с Настей Каменских
02:09
Прослушка: принц Гарри борется за честь Меган Маркл
00:21
Архивное фото Кристины Орбакайте стало сенсацией
22:16
"Выехать за счет тех, кому повезло меньше": Топурию разнесли за дерзкие высказывания
21:42
"Молодая гвардия" запускает новый сезон "Другого университета"
20:46
Народ в Домодедово взбунтовался из-за вакханалии с "Уральскими авиалиниями"
20:34
"Что сказала мама?": дочь Толкалиной и Кончаловского выходит замуж
17:55
Гузеева крепко вмазала Поргиной за пьяный угар на поминках
17:51
"От одной крайности к другой": на Украине неожиданно облизали Порошенко
17:21
"Затычка в каждой бочке": "наехавшую" на Билана Пугачеву смешали с грязью
16:39
Невеста Тимати поведала о своем состоянии накануне родов
16:18
46-летняя Миронова рассекретила имя и пол второго ребенка
16:02
Газманов с женой попал в переплет на отдыхе
15:34
"Не бухай на рабочем месте!": Виторгана застукали с бутылкой коньяка
15:15
Знаменитый актер скрыл рождение третьего ребенка
14:51
"Ходячая катастрофа": Солнцева грубо припечатали после драки в салоне красоты
14:35
"Господи!": Пелагея сразила наповал новым образом
13:55
Известная актриса высказалась о причине рака у Заворотнюк
13:04
Трамп решился на серьезный шаг после скандала с Зеленским
12:53
"Да – дети Филиппа Киркорова": Стоцкая огорошила публику неожиданным заявлением
12:33
"Волшебные ручки": дочь Галкина удивила способностями (видео)
12:24
"Сногсшибательная!": народ забился в экстазе от жаркого снимка Лободы
12:09
"Я страдаю от хронической боли": популярная певица сообщила о страшном диагнозе
11:39
"Терпи и не ной": Козловский заткнул распустившую сопли Боярскую
11:16
Расчувствовавшийся Билан показал фото со свадьбы
10:57
Болезнь заразительна: оскандалившаяся Бочкарева обратилась к россиянам после парализации
10:33
"Была неприятная история": старшая наследница откровенно об отношениях с Виторганом
10:15
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание после тревожных слухов
08:33
"Нужно поберечь себя": Чуриковой сделали серьезное предупреждение в день рождения
08:30
Лукашенко и Зеленский сговорились за спиной у Путина
06:17
Семью Дмитрия Маликова вновь ожидает пополнение
04:25
"Самым страшным сном оказались": Михалкова об увлечении младшей дочери
02:38
Заявлено о магнитной катастрофе на Земле
00:11
Звезда "Интернов" рассекретила роман с американским режиссером
22:18
"Распутницы": Хилькевич возбудила пикантным фото с коллегой
21:53
Осколочные бомбы: опасная находка у опор Крымского моста шокировала народ
21:50
"Ничего не могу с собой поделать": Водонаева призналась в пагубной страсти
21:31
В Петербурге трамвай протаранил легковушку
21:16
"Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна!": прокуратура сняла с Цымбалюк-Романовской все обвинения
21:02
Галкин с издевкой приложил Кудрявцеву
20:57
Номинантка на премию "Оскар" умерла от рака
20:55
"Кто он такой?": нахамившему Пугачевой Соседову указали на место
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Психологическое насилие: как близкие люди становятся врагами
46-летняя Миронова рассекретила имя и пол второго ребенка
Как Путин отмечает дни рождения
"Терпи и не ной": Козловский заткнул распустившую сопли Боярскую
"Что сказала мама?": дочь Толкалиной и Кончаловского выходит замуж
"Сногсшибательная!": народ забился в экстазе от жаркого снимка Лободы
Политика

Спевшийся с Зеленским Лукашенко бросил вызов Путину

Александр Лукашенко бросил вызов Владимиру Путину. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко играет с огнем. На встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским Батька попросил его помочь с производством оружия. Минск бросил Москве ракетный вызов, пишут журналисты.
прочитано 512 раз

Белоруссия работает над развитием ракетного вооружения и заинтересована в помощи Украины. Об этом Лукашенко заявил на встрече с Зеленским в ходе Форума регионов в Житомире. Батька предложил украинскому коллеге создать совместное оружейное производство.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко и Зеленский сговорились за спиной у Путина

Выпивший с Зеленским Лукашенко перепутал Украину с Россией

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Своим заявлением Лукашенко бросил Москве ракетный вызов, пишет газета "Взгляд". Военное сотрудничество Минска и Киева в ракетной отрасли длится не первый год, отмечают журналисты. Они напомнили о совместной разработке военной промышленности двух стран – ракетном комплексе "Скиф".

Нынешнее военное сотрудничество Минска с Москвой намного шире, чем с Киевом. Заявление Лукашенко на встрече с Зеленским говорит об изменении отношений Минска к Москвы, а также о вызове Кремлю, на который тот может не закрыть глаза. "Минск критически зависит от доброй воли Москвы в вопросе поставки современных вооружений", – отмечает издание.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский встретились на Форуме регионов в Житомире 4 октября. Президенты обсуждали самые разные темы - от развития двусторонней торговли до совместных съемок фильмов и даже проведения Олимпиады. Часть встречи двух лидеров осталась за кадром: около двух часов главы государств пообщались за закрытыми дверями.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Фото: president.gov.ua

По мнению экспертов, сближение Украины и Белоруссии может доставить России серьезную головную боль. Портал "Белорусский партизан" упомянул об идее Минска о военно-политическом альянсе с Киевом. Лукашенко призвали выступить против России вместе с Зеленским.

Автор: 7 октября 2019, 13:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Скорбящий СтранникЪГость
Ответить
Если, бабушка из леса несет карягу для печки, её могут оштрафовать.
В России запрещена старухам топить печь бесплатно из Валежника.
Белорусские старушки, не связывайтесь с Кремлём!
ОБЕРУТ ЭТИ УПЫРИ ВАС КАК ЛИПКУ
Аминь
Гость
Ответить
Я думаю, что нодо батьке идти уже на покой, да заниматся своими арбузами . Вид у него уже уставший, да и без настроя он.
Скорбящий СтранникЪГость
Ответить
КРАХ КРЕМЛЯ "Y" 07.10.19 14:30
у меня круче Ник !

Рано или поздно я знал Что Будит
ВЕЛИКОЕ МОГУЧЕЕ КРУШЕНИЯ
КРЕМЛЯ
НЕ МОГУТ ИУДЕИ УБИВШИЕ ХРИСТА И ЦАРЯ РУСИ
РУСЬЮ РУЛИТЬ ВСЁ У НИХ НА ПЕРЕКОСЯК
СИКОСЬ НАКОСЬ!

НЕ МОЖЕТ <цензура> УЧИТЬ МОНАХИНЬ ЦЕЛОМУДРИЮ.
ТОЛЬКО ПОП ГАПОН МОЖЕТ !

ЦЕНЫ НА РУСИ РАСТУТ НА ВСЕ БЕСКОНЕЧНО НА ЖКХ НА ПРОДУКТЫ НА УСЛУГИ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ НА ВСЕ НАЛОГИ НА НДСС
НА ВСЕ ПРО ВСЕ
ДАЖЕ НА БАНЮ И ГРИБЫ !
И ХЛЕБ ! И МОРКОФЬ !

ТОЛЬКО ЦАРЬ МОГЕТ РУСЬ СПАСТИ ОТ КРУШЕНИЯ КРЕМЛЯ.
КТО ЦАРЬ?
ЦАРЬ САМ ЕЩЕ НЕ ВЕРИТ ЧТО ОН ЦАРЬ ГОСУДАРЬ !
Скорбящий СтранникЪГость
Ответить
Почему в России хлеб в 4 раза дороже чем в США?
Расследования Андрея Караулова
<цензура>=S3MejjANQOw


ВестникЪ ГОЛОДОМОРА КРЕМЛЯ

ЧЁРТ ПОБЕРИ ЧТО ПРОИСХОДИТ !
ГРЯДЕТ ГОЛОД??
Караулов

Цены на продукты – что происходит?
Расследования Андрея Караулова
<цензура>=djdy1cWH6QQ

Маргарита Валова 1 месяц назад
А бабушка вынесет 3 помидора с огородика, чтоб продать и хлебушка купить, т.к. пенсии не хватает, оштрафуют, за то что не оформила <цензура>.
Ответить 413

П.С.
Надо у Казахстана вернуть Северные Целинные русские земли и тогда Хлеб будет как по цене в СССР.
Началь Бескормица на Руси и падёж скота!
Бабушек не Штрафовать!!!
Аминь
1

Популярные темы форума

Политика

Спевшийся с Зеленским Лукашенко бросил вызов Путину
Арест Порошенко: известный адвокат сделал важное заявление
Путин прогулялся по тайге накануне дня рождения (видео)
Трамп выступил с громкими обвинениями после скандала с Зеленским

Шоу-бизнес

"Иначе этот поток не остановить": СМИ подрежут крылья после слухов о смерти Заворотнюк
"Хорошо бы мальчик!": округлившуюся Кравец поздравляют с беременностью
Певица Слава устроила россиянам сюрприз
Показал на свадьбе: муж скрывал от Лолиты Милявской эффектную подружку

Проишествия

Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Забравшая оставленного в саду таджиками ребенка воспитательница потрясла народ
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
Звезды прощаются с Захаровым
Шоу-бизнес

"Сладенькая лапотуська": дочь Галкина восхитила манерами леди (видео)

Лиза оказалась большой кокеткой
Шоу-бизнес

"Нормально раскорячилась": Самбурская нокаутировала россиян раздвинутыми ногами

Звезда поделилась откровенными кадрами в "Инстаграм"
Шоу-бизнес

"А как же ребенок?!": шокированная новостью Фриске грязно выругалась

Дмитрий Шепелев плакал навзрыд
Шоу-бизнес

"Нужно лежать на койке": Антонов признался в страшной болезни

Музыкант мучается от адских болей

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки

Регионы

Инцидент на Крымском мосту переполошил народ
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru