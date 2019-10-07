Спевшийся с Зеленским Лукашенко бросил вызов Путину

Белоруссия работает над развитием ракетного вооружения и
заинтересована в помощи Украины. Об этом Лукашенко заявил на встрече с
Зеленским в ходе Форума регионов в Житомире. Батька предложил украинскому
коллеге создать совместное оружейное производство.
Своим заявлением Лукашенко бросил Москве ракетный вызов, пишет газета "Взгляд". Военное сотрудничество Минска и Киева в ракетной отрасли длится не первый год, отмечают журналисты. Они напомнили о совместной разработке военной промышленности двух стран – ракетном комплексе "Скиф".
Нынешнее военное сотрудничество Минска с Москвой намного шире, чем с Киевом. Заявление Лукашенко на встрече с Зеленским говорит об изменении отношений Минска к Москвы, а также о вызове Кремлю, на который тот может не закрыть глаза. "Минск критически зависит от доброй воли Москвы в вопросе поставки современных вооружений", – отмечает издание.
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский встретились на Форуме регионов в Житомире 4 октября. Президенты обсуждали самые разные темы - от развития двусторонней торговли до совместных съемок фильмов и даже проведения Олимпиады. Часть встречи двух лидеров осталась за кадром: около двух часов главы государств пообщались за закрытыми дверями.
По мнению экспертов, сближение Украины и Белоруссии может доставить России серьезную головную боль. Портал "Белорусский партизан" упомянул об идее Минска о военно-политическом альянсе с Киевом. Лукашенко призвали выступить против России вместе с Зеленским.
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