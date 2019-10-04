"Вынужден терпеть": раскрыто состояние травмированного Лукашенко

В Белоруссии все чаще говорят об уходе президента Александра Лукашенко. В августе главе государства исполнилось 65 лет, а недавно журналисты сообщили о проблемах со здоровьем Батьки. Несмотря на всю серьезность ситуации, Лукашенко вынужден терпеть, заявил лидер оппозиционного Белорусского национального конгресса Николай Статкевич.



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