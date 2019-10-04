"Вынужден терпеть": раскрыто состояние травмированного Лукашенко

В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в ноябре, политик активно ездит по белорусским городам и выступает со своей программой, сообщает портал Charter97.org. По словам Статкевича, горожане еще долго потом обсуждают его выступления.
Статкевич и его активисты провели встречи с населением 16 городов. Белорусские власти, уверен он, боятся вступать с ним в противостояние. Предвыборную кампанию политик рассматривает как возможность "расшевелить" общество, донести до него свои идеи и критику руководства страны.
"Мы сейчас реально будоражим провинцию, но Лукашенко терпит. Ситуация такая, что вынужден терпеть", – рассказал Статкевич.
Разговоры о скором уходе президента Белоруссии начались в прошлом году. Сам Лукашенко как-то связал свою отставку со здоровьем: дескать, если состояние не позволит исполнять президентские обязанности, то он даст дорогу молодым.
ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко назначить выборы в парламент на 17 ноября, так как это "более удобная дата"— 10 апреля (@buch1004) April 19, 2019
Предвыборный плакат Лукашенко, 1994 год, Беларусь pic.twitter.com/uYxx1EXYHz
Для своих лет Лукашенко выглядит хорошо, но внешность, как известно, обманчива. Журналисты портала UDF.by напомнили, что в свое время президент мелькнул перед объективами телекамер в очках. Есть проблемы и с коленями: по признанию Лукашенко, в 1990-е годы он получил травму, играя в футбол.
Рискует здоровьем белорусский лидер и на льду. Одна из игр в хоккей закончилась травмой лица. "Так лоб рассекли клюшкой ― шесть швов наложили", – откровенничал Лукашенко.
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