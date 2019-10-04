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Политика

"Вынужден терпеть": раскрыто состояние травмированного Лукашенко

Отставка Александра Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Белоруссии все чаще говорят об уходе президента Александра Лукашенко. В августе главе государства исполнилось 65 лет, а недавно журналисты сообщили о проблемах со здоровьем Батьки. Несмотря на всю серьезность ситуации, Лукашенко вынужден терпеть, заявил лидер оппозиционного Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. 
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В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в ноябре, политик активно ездит по белорусским городам и выступает со своей программой, сообщает портал Charter97.org. По словам Статкевича, горожане еще долго потом обсуждают его выступления.

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Статкевич и его активисты провели встречи с населением 16 городов. Белорусские власти, уверен он, боятся вступать с ним в противостояние. Предвыборную кампанию политик рассматривает как возможность "расшевелить" общество, донести до него свои идеи и критику руководства страны.

"Мы сейчас реально будоражим провинцию, но Лукашенко терпит. Ситуация такая, что вынужден терпеть", – рассказал Статкевич. 

Разговоры о скором уходе президента Белоруссии начались в прошлом году. Сам Лукашенко как-то связал свою отставку со здоровьем: дескать, если состояние не позволит исполнять президентские обязанности, то он даст дорогу молодым.

Для своих лет Лукашенко выглядит хорошо, но внешность, как известно, обманчива. Журналисты портала UDF.by напомнили, что в свое время президент мелькнул перед объективами телекамер в очках. Есть проблемы и с коленями: по признанию Лукашенко, в 1990-е годы он получил травму, играя в футбол.

Рискует здоровьем белорусский лидер и на льду. Одна из игр в хоккей закончилась травмой лица. "Так лоб рассекли клюшкой ― шесть швов наложили", – откровенничал Лукашенко.

Автор: 4 октября 2019, 16:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Кирилл
Ответить
Сегодня в Житомире Лукаш и Зе классно поржали над стариком путиным.
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