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Политика

Война продолжится: "миротворцу" Зеленскому отвесили мощную оплеуху

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Ситуация на Украине после подписания Киевом "формулы Штайнмайера" резко обострилась. Следующим шагом должно было стать отведение войск в Донбассе, но националисты его сорвали. По всей видимости, войти в историю миротворцем у президента Владимира Зеленского не получится. 
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Предполагалось, что в понедельник, 7 октября, войска Украины и народных республик Донбасса будут разведены в населенных пунктах Золотое и Петровское. Однако националисты отказались покидать позиции. После этого министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко объявил, что из-за обстрела этих населенных пунктов отведение вооруженных сил сорвалось.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Случившееся стало победой радикалов, отмечают авторы Телеграм-канала "Последний блокпост". По их словам, режим тишины на линии разграничения не соблюдается, поэтому война продолжится.

Телеграм-канал сообщает, что националисты останутся в Золотом и проследят, чтобы отвод войск не начался. "Добровольцы готовы занять позиции в случае, если наша Рада все-таки решит преступным путём отвести наши войска", – пообещали радикалы.

Владимир Зеленский не смог остановить войну в Донбассе. Фото: www.globallookpress.com

"Формула Штайнмайера" предполагает проведение в Донбассе местных выборов и предоставление региону особого статуса. Специальное положение должно быть закреплено в украинском законодательстве.

После подписания "формулы" в разных городах страны начались митинги. Протестующие обвинили президента Владимира Зеленского в сдаче интересов страны. Самая массовая акция прошла в Киеве: на майдане Независимости собралось более 10 тысяч человек.

Несмотря на серьезность ситуации, опасаться Зеленскому нечего, уверена киевский адвокат Татьяна Монтян. Как показывает практика, главным условием для переворота на Украине является поддержка Запада. В противном случае затея обречена на провал, отметила юрист.

Автор: 7 октября 2019, 17:28
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