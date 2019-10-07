"Не боятся смерти": протестующие пригрозили Зеленскому переворотом

Протесты против Владимира Зеленского и проводимой им мирной политики в отношении Донбасса грозят обернуться новым Майданом, уверены некоторые эксперты. Сами протестующие намекают, что не боятся пролить ни свою, ни чужую кровь и готовы устроить государственный переворот, если их требования не будут выполнены.

Спусковым крючком для начала очередных массовых акций протеста в центре Киева стало подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок исполнения пунктов минских договоренностей. Радикально настроенные националисты, как выяснилось, готовы пойти на многое, лишь бы война в Донбассе не заканчивалась.

Активно против "формулы Штайнмайера" выступает бывший президент Украины Петр Порошенко. В своей риторике он дошел до того, что подобной дипломатической конструкции якобы и вовсе не существует. Дескать, все это придумала российская сторона, чтобы обмануть Киев.

Петр Порошенко, судя по всему, забыл, как лично высказывался о "формуле Штайнмайера" в весьма позитивном ключе, и волновать она его стала только после того, как на горизонте забрезжила возможность реального перемирия. "Господин Порошенко лихорадочно бьется за свое экономическое выживание, за то, чтобы сохранить то, что он награбил за эти последние пять лет и собственно за свободу, так как ему грозит реальные тюремные сроки. Поэтому для него использование ультранационализма является гарантией собственной безопасности", – цитирует Пятый канал политолога Владимира Джаралла.

Впрочем, помимо фактора Петра Порошенко, на ситуацию оказывает влияние наличие в Киеве большого числа радикально настроенных националистов. Часть из них успела принять участие в силовой операции против населения Донбасса и готова распространить свой опыт подавления воли несогласных на другие области Украины.

"Много людей, которые тут сегодня присутствуют, прошли через фронт, не боятся смерти, умеют обращаться с оружием, и если власть не услышит, то акции дальше будут более массовыми", – цитирует издание "Политнавигатор" одного из протестующих. "Я думаю, что это в результате выльется в восстание, власть вынуждена будет уйти, и на место власти капитуляции придет власть победы", – напророчил он.