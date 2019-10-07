"Позорное зрелище": трясущегося Зеленского бросились успокаивать

Антиправительственные акции протеста организованы бывшим президентом Петром Порошенко и олигархом Игорем Коломойским при поддержке главы МВД Арсена Авакова. Но с двумя последними главе государства удалось договориться, уверена Монтян.



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По ее мнению, таким образом организаторы акции решили пошантажировать Зеленского и его команду. Происходящее она назвала "позорным зрелищем", предположив, что украинский лидер все же согласился на уступки "и дал какие-то гарантии Авакову и, разумеется, Коломойскому". На саму "формулу Штайнмайера", уверена адвокат, собравшимся на митинг наплевать. Радикалы не представляют опасности для Зеленского, полагает Монтян. "Нацики там были чисто для проформы", – сказала адвокат в эфире своего ютуб-канала.

Кроме того, без поддержки Запада рассчитывать на очередной переворот оппонентам президента не стоит. Позиция США и Европы играет ключевую роль в успехе антиправительственных протестов на Украине, уверена Монтян.

Сегодняшний митинг в Киеве с коптера. Фото: Oleksandr Khomenko в ФБ. pic.twitter.com/E87jxEDGV7