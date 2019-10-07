"Позорное зрелище": трясущегося Зеленского бросились успокаивать

Антиправительственные акции протеста организованы бывшим
президентом Петром Порошенко и олигархом Игорем Коломойским при поддержке главы
МВД Арсена Авакова. Но с двумя последними главе государства удалось
договориться, уверена Монтян.
По ее мнению, таким образом организаторы акции решили пошантажировать Зеленского и его команду. Происходящее она назвала "позорным зрелищем", предположив, что украинский лидер все же согласился на уступки "и дал какие-то гарантии Авакову и, разумеется, Коломойскому". На саму "формулу Штайнмайера", уверена адвокат, собравшимся на митинг наплевать. Радикалы не представляют опасности для Зеленского, полагает Монтян. "Нацики там были чисто для проформы", – сказала адвокат в эфире своего ютуб-канала.
Кроме того, без поддержки Запада рассчитывать на очередной переворот оппонентам президента не стоит. Позиция США и Европы играет ключевую роль в успехе антиправительственных протестов на Украине, уверена Монтян.
Сегодняшний митинг в Киеве с коптера. Фото: Oleksandr Khomenko в ФБ. pic.twitter.com/E87jxEDGV7— Паша Пахоменко (@PashaXVI) October 6, 2019
Митинг на майдане Независимости в центре Киева собрал более десяти тысяч человек. Собравшиеся протестовали против реализации "формулы Штайнмайера" и обвиняли президента в сдаче интересов страны. Примечательно, что на следующий день после акции в Киеве объявили о срыве отвода войск в Донбассе. Это было обязательным условием для мирного урегулирования.
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