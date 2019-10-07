Зеленский изменил пограничный режим с Донбассом

На официальном сайте президента Украины был опубликован текст указа №738, который касается изменения правил прохождения пограничного контроля в зоне разграничения между территорией Донбасса, находящейся под контролем Киева и находящийся под защитой ополчения. Документ адресован украинскому правительству.

"Безотлагательно принять меры по проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров", – цитирует "Царьград" текст распоряжения Владимира Зеленского. Кроме того, он поручил организовать на КПП возможности для оказания медицинской помощи, а также помощи инвалидам и другим маломобильным группам лиц.

На фоне подобных сообщений в Донецкой народной республике передали в ОБСЕ сведения о начале устранения нарушений, препятствующих началу отвода сил вдоль линии разграничения. Аналогичный документ подготовила и направила украинская сторона.

Подобные шаги заставили некоторых экспертов и пользователей Сети предположить, что не за горами реальное прекращение боевых действий. Другие аналитики напоминают, что ранее Киев уже создавал видимость нацеленности на мир, однако все заканчивалось очередной провокацией и новым обострением. Ну а комментаторы из украинского сегмента Украины оказались возмущены самим фактом послабления для населения Донбасса.

Зеленский распорядился упростить прохождение КПП на Донбассе.



Президент издал указ, в котором поручил упростить въезд и выезд людей из ОРДЛО, а также перемещение товаров на оккупированные территории. pic.twitter.com/0hJyT2ejtM