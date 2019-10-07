На Украине признали поражение от России

У украинской власти не достает ни желания, ни реальных возможностей для того, чтобы продолжать бороться за силовой захват Донбасса и тем более Крыма. Однако, отмечают эксперты, Киев просто не может признать это перед лицом агрессивно настроенных националистов.

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