Арест Порошенко: известный адвокат сделал важное заявление

Генеральная прокуратура должна услышать украинцев, которые
недовольны медленными темпами уголовных расследований в отношении Петра
Порошенко и его соратника, бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия,
отметил Портнов. Он напомнил, что одним из главных лозунгов новой власти было
восстановление справедливости и расследование преступлений команды бывшего президента.
Юрист возмутился, что бывший украинский лидер до сих пор разгуливает на свободе. "Получается, что Порошенко ни в чем не был виновен. Раз нет претензий к нему, значит он не совершал противоправных действий?" - сказал Портнов в эфире телеканала NewsOne.
Объяснений пассивному поведению Генеральной прокуратуры юрист, по его признанию, не находит. Портнов напомнил, что Порошенко неоднократно вызывали на допросы, а недавно начался арест его активов.
По мнению адвоката, ситуация с Порошенко может сильно ударить по рейтингу новой власти. Если в ближайшее время руководство страны не решится на активные действия в отношении экс-президента, то общественное доверие к ней начнет падать, уверен Портнов.
Между тем в Генпрокуратуре допускают арест экс-президента. Глава надзорного ведомства Руслан Рябошапка не исключил, что лично арестует бывшего главу государства. "Рука не дрогнет", – сказал генпрокурор.
Сегодня, мародера Порошенко не посадили, как писали вчера СМИ, что возможен его арест..— Ray (@Ray_net_ua) October 4, 2019
Но он намек понял и решил приостановить активные действия устранения Зеленского от власти. pic.twitter.com/OcTpYHqtXK
В сентябре Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. Он вступит в силу с января следующего года. Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. Бывшего президента подозревают в превышении полномочий, легализации преступных доходов, давлении на суд и других преступлениях.
Популярные темы форума
В каком возрасте лучше становиться отцом?
Дети это кошмар
Телец подлец
Самая некрасивая женщина в мире
Интернациональное имя ребенку
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Как увести женатого?
Самый отстойный мужик
Самый классный мужик
Ребенок от первого брака