Арест Порошенко: известный адвокат сделал важное заявление

Генеральная прокуратура должна услышать украинцев, которые недовольны медленными темпами уголовных расследований в отношении Петра Порошенко и его соратника, бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, отметил Портнов. Он напомнил, что одним из главных лозунгов новой власти было восстановление справедливости и расследование преступлений команды бывшего президента.



Юрист возмутился, что бывший украинский лидер до сих пор разгуливает на свободе. "Получается, что Порошенко ни в чем не был виновен. Раз нет претензий к нему, значит он не совершал противоправных действий?" - сказал Портнов в эфире телеканала NewsOne.

Объяснений пассивному поведению Генеральной прокуратуры юрист, по его признанию, не находит. Портнов напомнил, что Порошенко неоднократно вызывали на допросы, а недавно начался арест его активов.

По мнению адвоката, ситуация с Порошенко может сильно ударить по рейтингу новой власти. Если в ближайшее время руководство страны не решится на активные действия в отношении экс-президента, то общественное доверие к ней начнет падать, уверен Портнов.

Между тем в Генпрокуратуре допускают арест экс-президента. Глава надзорного ведомства Руслан Рябошапка не исключил, что лично арестует бывшего главу государства. "Рука не дрогнет", – сказал генпрокурор.

Сегодня, мародера Порошенко не посадили, как писали вчера СМИ, что возможен его арест..

Но он намек понял и решил приостановить активные действия устранения Зеленского от власти. pic.twitter.com/OcTpYHqtXK