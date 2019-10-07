Подлый Порошенко ударил Зеленского исподтишка

За масштабными акциями стоят политические силы, потерпевшие
поражение на выборах и мечтающие о реванше. Об этом сообщает газета
"Коммерсант" со ссылкой на источник в окружении президента Владимира
Зеленского.
Монтаж сцены в кратчайшие сроки, установка светового и звукового оборудования – все это очень затратно, речь идет о десятках тысячах долларов, отметил он. "Откуда такие деньги у только что появившегося "Движения сопротивления оккупации"? Что это вообще за движение?" – задался вопросом собеседник издания.
По мнению эксперта, за протестами стоит бывший президент Петр Порошенко. Источник полагает, что политик готов на любые траты, лишь бы вернуть себе утраченные позиции.
Руководители нового движения занимаются подтасовкой и манипуляциями фактами, пытаясь выдать дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе за капитуляцию. Порошенко пытается любыми способами дискредитировать новые власти, подчеркнул источник в окружении Зеленского.
Причиной начала массовых акций протеста стало подписание украинской делегации так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе. Документ предполагает предоставление региону временного особого статуса и проведение местных выборов. После этого Киев обязан предоставить Донбассу специальный статус на постоянной основе.
Оппозиция во главе с Порошенко обвинила президента Зеленского и его окружение в сдаче интересов страны. В воскресенье, 6 октября, в центре Киева собрались десять тысяч человек. Они выразили протест против подписания и реализации "формулы".
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