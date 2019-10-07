Трамп выступил с громкими обвинениями после скандала с Зеленским

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского привел к международному скандалу, эхо которого слышится до сих пор. Президент США не уверен, что давшие показания против него информаторы беспристрастны.

Дональд Трамп угодил в скандал с Владимиром Зеленским. Некий информатор из спецслужб заявил, что во время переговоров по телефону президент США якобы потребовал от своего украинского коллеги расследовать факт коррупции, связанный с сыном Джо Байдена Хантером. Глава Белого дома опубликовал расшифровку разговора в доказательство того, что все обвинения ложны.

Шаг нанес сильный удар по репутации Владимира Зеленского, однако отвел все подозрения от Дональда Трампа. Так было, пока адвокат Марк Заид не сообщил в интервью изданию ABC News о словах второго информатора, также сотрудника разведки. Юрист заверил, что он "из первых рук" знает об утверждениях, прозвучавших в жалобе.

Дональд Трамп не мог не отметить, что обоих информаторов представляет один и тот же адвокат, не скрывающий своей принадлежности к демократической партии. "Все поддерживают Обаму и коррумпированную Хиллари", – цитирует RT президента США. "Охота на ведьм!" – подытожил на своей странице в "Твиттер" американский лидер.

Трамп палит из всех стволов. Он уже призвал не только Киев, но и Пекин расследовать деят-сть Байдена. Байден кричит, что его не сломать. Демократы борзо точат нож импичмента. Словом, ковбойская разборка вышла далеко за пределы Вашингтона.И кто в ней не с Трампом, тот против него. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 3, 2019

Напомним, телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре общественного внимания после того, как в СМИ появилась информация о том, что президент США якобы мог оказывать давление на украинского лидера. Демократы запустили процедуру импичмента главы государства.

Президент США ответил на это публикацией расшифровки телефонных переговоров. После этого досрочное прекращение полномочий стало грозить Владимиру Зеленскому. Однако поставленной задачи Дональд Трамп добился. Он показал, что никакого давления на собеседника не оказывал.

Трамп лишь вежливо попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена. Президент Украины с готовностью согласился исполнить все, чего от него хочет глава США.