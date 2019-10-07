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Политика

Объявлено о желании Зеленского вернуться на сцену

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский после завершения своих полномочий в качестве главы государства, судя по всему, не планирует продолжать политическую карьеру. По словам его бывшей коллеге по студии "Квартал-95" Елены Кравец, шомумен намерен вернуться на сцену.

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Президент с актерским прошлым – не новость для мира. Однако мало какой народ может похвастаться, что в качестве главы государства избрал артиста именно комического жанра, фактически клоуна. Еще меньше вероятность того, что комик после президентского кресла захочет вернуться обратно на сцену.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Однако Владимир Зеленский, если верить слова его бывшей коллеги Елены Кравец, даже будучи украинским лидером, не теряет связи с прошлым местом работы. "Вова все проверяет. Он вычитывает тексты, – цитирует "Царьград" актрису. Судя по всему, как и раньше во многом именно от него зависит то, пойдет та или иная шутка в эфир или останется только строчкой в черновике.

Впрочем, такое внимание к прошлому месту работы легко объяснимо, если учесть, что Владимир Зеленский рассматривает его также как возможность для продолжения карьеры. "Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться". Я: "Серьезно?". Он: "Конечно", – цитирует РИА ФАН Елену Кравец.

Она отметила, что Владимир Зеленский до сих пор сидит в общих чатах в мессенджерах, где актеры "Квартала-95" обсуждают свои шутки, говорят о работе и просто общаются. Впрочем, как рассказывал ранее другой актер студии Евгений Кошевой, президент Украины стал меньше разговаривать со своими товарищами по прошлой работе из-за большого количества дел. Он заметил, что украинский лидер сильно устает, но старается не подавать вида.

Автор: 7 октября 2019, 09:19
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

узбечка из Узбекистана
Ответить
Ну да, после окончания президентсва, а не сидеть в кресле до смерти, как путин.
1

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