Объявлено о желании Зеленского вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения своих полномочий в качестве главы государства, судя по всему, не планирует продолжать политическую карьеру. По словам его бывшей коллеге по студии "Квартал-95" Елены Кравец, шомумен намерен вернуться на сцену.

Президент с актерским прошлым – не новость для мира. Однако мало какой народ может похвастаться, что в качестве главы государства избрал артиста именно комического жанра, фактически клоуна. Еще меньше вероятность того, что комик после президентского кресла захочет вернуться обратно на сцену.

Однако Владимир Зеленский, если верить слова его бывшей коллеги Елены Кравец, даже будучи украинским лидером, не теряет связи с прошлым местом работы. "Вова все проверяет. Он вычитывает тексты, – цитирует "Царьград" актрису. Судя по всему, как и раньше во многом именно от него зависит то, пойдет та или иная шутка в эфир или останется только строчкой в черновике.

Впрочем, такое внимание к прошлому месту работы легко объяснимо, если учесть, что Владимир Зеленский рассматривает его также как возможность для продолжения карьеры. "Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться". Я: "Серьезно?". Он: "Конечно", – цитирует РИА ФАН Елену Кравец.

После своего президентства Зеленский планирует вернуться в шоу "Квартал 95".

Но я так думаю, что если он не разберётся со своими нациками, то ему придётся возвращаться в российский КВН. И не факт, что возьмут. — Голос Мордора (@spacelordrock) October 7, 2019

Она отметила, что Владимир Зеленский до сих пор сидит в общих чатах в мессенджерах, где актеры "Квартала-95" обсуждают свои шутки, говорят о работе и просто общаются. Впрочем, как рассказывал ранее другой актер студии Евгений Кошевой, президент Украины стал меньше разговаривать со своими товарищами по прошлой работе из-за большого количества дел. Он заметил, что украинский лидер сильно устает, но старается не подавать вида.