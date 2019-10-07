Порошенко получил смачный плевок в лицо на глазах у публики

Бывший президент Украины Петр Порошенко попал в неприятную ситуацию после митинга в Киеве. Видеозапись случившегося быстро распространилась по Сети.

В ролике можно увидеть, как Петр Порошенко открывает дверь такси и просит водителя подвезти его вместе с семьей. К удивлению политика автомобилист грубо отказывает ему, чем вызывает смех окружающих. После этого некоторые очевидцы начинают скандировать фамилию бывшего президента.

Поступок таксиста оценили пользователи Сети. Один из комментаторов даже в шутку предложил "дать звание героя Украины" водителю. "Таксист красавчик. Подумал – не повезу его. А то он кинет на деньги. Европу кинул, США кинул и меня кинет", – согласился с ним другой пользователь. Однако нашлись и те, кто назвал ролик постановкой.

Напомним, в минувшее воскресенье, 6 октября, в Киеве прошел митинг против "формулы Штайнмайера". На главной площади столицы собрались около десяти тысяч человек, большинство из них – сторонники экс-президента Петра Порошенко. Аналогичные акции прошли по всей стране, в том числе в Николаеве, Львове и Ровно, сообщает издание "Известия".

"Формула Штайнмайера" представляет собой план по урегулированию конфликта на востоке Украины. Документ предполагает проведение местных выборов и предоставление особого статуса Донбассу. 1 октября соглашение подписали делегации Украины, России, ОБСЕ, Донецкой и Луганской народных республик.