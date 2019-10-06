Порошенко закатил истерику на съемках программы

Бывший президент Украины Петр Порошенко попал перепалку в студии популярного ток-шоу. Кто-то снял происходящее на смартфон из-за кулис.



Порошенко закатил истерику во время записи передачи "Свобода слова" журналиста Савика Шустера на телеканале "Украина". Инициатором скандала стал националист Андрей Билецкий, который обвинил бывшего главу Незалежной в том, что тот первым хотел применить механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе.

Билецкий заявил, что будет прекрасно, если Украина попрощается с Порошенко как страна. Задетый таким высказыванием политик не выдержал и перешел на откровенное хамство. "Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь", – ответил Порошенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко публично "облизал" экс-президента Незалежной Петра Порошенко. Мужчина рассыпался в благодарностях для главного конкурента Зеленского.





Политик отметил, что выражает Порошенко свои искренние благодарности за остановку российской агрессии и за предотвращение дезинтеграции Украины. "Я действительно ценю то, что сделал президент Порошенко, что он остановил эту агрессию, которая грозила полностью уничтожением и дезинтеграцией Украины", – сказал министр.

