Трамп решился на серьезный шаг после скандала с Зеленским

На этой неделе глава аппарата Белого дома Мик Малвейни и советник Роберт О’Брайен сообщили о намерении президента уволить часть сотрудников ведомства. Известно, что в данный момент в состав штаба СНБ входят 310 человек.
По официальной версии, решение о сокращении персонала должно привести к увеличению эффективности органа, занимающегося вопросами внешней политики и обороны. Работники будут направлены в другие департаменты – Госдеп, Пентагон и спецслужбы, сообщает РИА Новости.
По мнению ряда экспертов, Дональд Трамп пошел на такой шаг из-за скандала, разразившегося после его беседы с Владимиром Зеленским. "Мнения по поводу того, чем вызваны сокращения, разделились. Некоторые связывают такой шаг с заменой Джона Болтона на О'Брайена, другие считают, что увольнения вызваны скандалом вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", – приводит слова политологов Obozrevatel.com.
Напомним, в начале августа сотрудник американской разведки на Украине подал жалобу о телефонной беседе Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Он назвал разговор двух президентов "тревожным".
После обнародования стенограммы беседы выяснилось, что лидер Америки попросил коллегу помочь ему в расследовании дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Позднее Дональд Трамп заявил, что информатором является один из сотрудников СНБ.
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