Украинские власти надеются избежать взятых на себя в рамках минских соглашений обязательств. В частности, как рассказал глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко, Киев рассчитывает убедить своих западных партнеров в том, что предоставлять особый статус Донбассу вовсе не обязательно.

Пока в России и странах Евросоюза осторожно выражают надежду на то, что украинская сторона наконец отказалась от радикальной националистической риторики и начала делать шаги в сторону мирного урегулирования ситуации в Донбассе, всего одна программа на телеканале 1+1 показала, что не всем этот подход оказался близок. Телеведущая Наталья Мосейчук назвала мнение российской стороны "воем на болотах" и попросила своего собеседника, главу парламентского комитета по иностранным делам Украины Богдана Яременко, рассказать о планах страны на Донбасс.

Тот с ходу признался, что украинская власть обманула жителей востока страны, а также международную общественность, когда заявила о готовности ввести особый статус Донбасса, как это и было оговорено в минских соглашениях. "На самом деле процесс урегулирования означает абсолютно иное", – цитирует издание "Политнавигатор" Богдана Яременко. "Не то, что мы кому-то что-то отдадим, мы заберем свое", – добавил он.

Под видом предоставления особого статуса Донбассу, признался политик, Украина просто вернет себе территорию, насадит там свои законы и порядки. "Это децентрализация, это предоставление больших полномочий не регионам, не областям, а местным общинам, людям, которые живут на земле. В этом мы попробуем убедить и Европейский Союз, наших посредников", – рассказал Яременко. Таким образом, украинские власти надеются извратить понимание особого статуса, содержащееся в документах, и избежать реального выполнения взятых на себя обязательств.