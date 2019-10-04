Зеленскому крепко врезали перед новым Майданом

Протесты, которые успели сравнить с новым Майданом, начались на Украине после того, как радикально настроенные националисты испугались, что Владимир Зеленский может предпринять реальные шаги для мирного разрешения кризиса в Донбассе и завершения гражданской войны. Однако эксперты считают, что эти опасения напрасны – украинские власти не заинтересованы в этом и делают все, чтобы саботировать процесс.

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