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Политика

Зеленскому крепко врезали перед новым Майданом

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Протесты, которые успели сравнить с новым Майданом, начались на Украине после того, как радикально настроенные националисты испугались, что Владимир Зеленский может предпринять реальные шаги для мирного разрешения кризиса в Донбассе и завершения гражданской войны. Однако эксперты считают, что эти опасения напрасны – украинские власти не заинтересованы в этом и делают все, чтобы саботировать процесс.
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Новые договоренности, включающие согласие на "формулу Штайнмайера", подписанные Украиной, не должны вводить в заблуждение мировую общественность, которая могла подумать об изменении политики Киева в отношении Донбасса. На самом деле ситуация не изменилась.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"На Донбассе по-прежнему убивают людей, по-прежнему напряженность очень высокая, по-прежнему проблемы диалога, прямого контакта между Киевом и Донбассом как не было, так и нет", – заметил социолог Евгений Копатько в эфире телеканала "Первый Севастопольский".

Он напомнил, в каких условиях украинские власти согласились поставить подписи под первыми и вторыми минскими соглашениями. Тогда подконтрольные Киеву силовики находились в окружении в безвыходном положении в районе Иловайска и Дебальцево. Подписание мирных соглашений стало вынужденной мерой, чтобы спасти армию и продолжить войну. "Они не собирались их выполнять", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта.

Его слова подтверждаются и реальностью, ведь с момента подписания соглашений ни одного конкретного шага в этом направлении предпринято не было. "Поэтому по этому поводу у меня иллюзий нет особых, и оптимизма тоже нет", – признался Евгений Копатько.

К тому же, напомнил он, стоит помнить, что именно заставило Владимира Зеленского если не инициировать, то хотя бы согласиться на подписание "формулы Штайнмайера". "Я думаю, что скорее всего это будет некое политическое принуждение, учитывая позицию Запада и позицию того же Трампа, потому что на самом деле Зеленский пропустил очень сильный удар политический. Казалось бы, он поехал за поддержкой, а там стал заложником политической борьбы республиканцев и демократов", – напомнил социолог.

В итоге получилось, что для того, чтобы избавиться от сыплющихся на него за границей ударов и справиться с давлением, украинский лидер принял шаги, которые могут накликать новый Майдан в Киеве. Впрочем, считают некоторые эксперты, протесты против Владимира Зеленского обречены на провал, поскольку их не поддерживают на Западе.

Автор: 4 октября 2019, 13:28

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