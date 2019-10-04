Зеленскому крепко врезали перед новым Майданом

Новые договоренности, включающие согласие на "формулу Штайнмайера", подписанные Украиной, не должны вводить в заблуждение мировую общественность, которая могла подумать об изменении политики Киева в отношении Донбасса. На самом деле ситуация не изменилась.
"На Донбассе по-прежнему убивают людей, по-прежнему напряженность очень высокая, по-прежнему проблемы диалога, прямого контакта между Киевом и Донбассом как не было, так и нет", – заметил социолог Евгений Копатько в эфире телеканала "Первый Севастопольский".
Он напомнил, в каких условиях украинские власти согласились поставить подписи под первыми и вторыми минскими соглашениями. Тогда подконтрольные Киеву силовики находились в окружении в безвыходном положении в районе Иловайска и Дебальцево. Подписание мирных соглашений стало вынужденной мерой, чтобы спасти армию и продолжить войну. "Они не собирались их выполнять", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта.
Никогда такого не было и вот опять. pic.twitter.com/Fctgc68FsX— Голос Мордора (@spacelordrock) October 2, 2019
Его слова подтверждаются и реальностью, ведь с момента подписания соглашений ни одного конкретного шага в этом направлении предпринято не было. "Поэтому по этому поводу у меня иллюзий нет особых, и оптимизма тоже нет", – признался Евгений Копатько.
К тому же, напомнил он, стоит помнить, что именно заставило Владимира Зеленского если не инициировать, то хотя бы согласиться на подписание "формулы Штайнмайера". "Я думаю, что скорее всего это будет некое политическое принуждение, учитывая позицию Запада и позицию того же Трампа, потому что на самом деле Зеленский пропустил очень сильный удар политический. Казалось бы, он поехал за поддержкой, а там стал заложником политической борьбы республиканцев и демократов", – напомнил социолог.
В итоге получилось, что для того, чтобы избавиться от сыплющихся на него за границей ударов и справиться с давлением, украинский лидер принял шаги, которые могут накликать новый Майдан в Киеве. Впрочем, считают некоторые эксперты, протесты против Владимира Зеленского обречены на провал, поскольку их не поддерживают на Западе.
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