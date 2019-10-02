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Загадочное исчезновение Лукашенко озадачило белорусов

Куда исчез Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на фотографиях с другими лидерами стран Евразийского экономического союза на мероприятиях в Ереване вызвало недоумение у белорусов. Куда исчез Батька?
прочитано 655 раз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал фотографию с лидерами России, Ирана, Казахстана, Молдавии и Киргизии. "Дорожная селфи :) За это время мы приняли важное решение", – подписал снимок глава армянского правительства.

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"Пашинян, Путин и другие президенты сделали селфи из "маршрутки". Куда подевался Лукашенко?" – задались вопросом журналисты белорусского издания "Солидарность".   

Первое селфи с лидерами других стран Пашинян опубликовал накануне. Но и там Лукашенко нет. Отсутствие Батьки на снимках журналисты посчитали странным, ведь белорусский лидер также присутствует в Ереване. Они предположили, что между Минском и Ереваном складываются напряженные отношения.   

В армянской столице 1 октября начал работу саммит Высшего Евразийского экономического совета. В них участвуют глава стран – членов ЕврАзЭс, а также президент Молдавии Игорь Додон, глава Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. 

На повестке дня вопросы энергетики, а также международные темы. Для Лукашенко важно добиться от Москвы льготных тарифов на энергоносители и компенсаций за налоговый маневр в нефтяной отрасли. Щедрые финансовые бонусы от России в Белоруссии называют одним из условий дальнейшей интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

Автор: 2 октября 2019, 13:19
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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редакция, хватит бухать!
Скорбящий СтранникЪГость
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Жириновский хочет закрыть все тюрьмы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём телеграм-канале, комментируя новость об отставке главы ФСИН Геннадия Корниенко, заявил, что в будущем все тюрьмы должны быть закрыты.
«Мы вообще должны стремиться к тому, чтобы в будущем закрыть все тюрьмы. „Кресты“ уже закрыли, теперь пора „Бутырку“, „Матросскую тишину“ и другие. Потому что нужно не сажать людей, а делать все, чтобы предотвращать преступления, исключить насилие», — написал он.
По мнению Жириновского, чтобы добиться этого, нужно наладить диалог внутри общества и с детства прививать идеи гуманизма.
«Тогда к 2050 нам вообще не нужны будут тюрьмы», — считает политик.
<цензура>

Клоакин Феклий Изумрудович 02.10.19 14:20
Кажется, об этом предсказывал святой Николай Рагозин Пермский.
Антихрист выпустит зэков на свободу и на Руси начнется резня и чипизация 666.
1

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