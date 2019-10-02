Загадочное исчезновение Лукашенко озадачило белорусов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал фотографию с лидерами России, Ирана, Казахстана, Молдавии и Киргизии. "Дорожная селфи :) За это время мы приняли важное решение", – подписал снимок глава армянского правительства.
"Пашинян, Путин и другие президенты сделали селфи из "маршрутки". Куда подевался Лукашенко?" – задались вопросом журналисты белорусского издания "Солидарность".
Первое селфи с лидерами других стран Пашинян опубликовал накануне. Но и там Лукашенко нет. Отсутствие Батьки на снимках журналисты посчитали странным, ведь белорусский лидер также присутствует в Ереване. Они предположили, что между Минском и Ереваном складываются напряженные отношения.
В армянской столице 1 октября начал работу саммит Высшего Евразийского экономического совета. В них участвуют глава стран – членов ЕврАзЭс, а также президент Молдавии Игорь Додон, глава Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
Пашинян сделал сэлфи с Путиным и коллегами из других государств в автобусе. На фоне ковра Путин фотографироваться не стал pic.twitter.com/IURP6iVchO— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 1, 2019
На повестке дня вопросы энергетики, а также международные темы. Для Лукашенко важно добиться от Москвы льготных тарифов на энергоносители и компенсаций за налоговый маневр в нефтяной отрасли. Щедрые финансовые бонусы от России в Белоруссии называют одним из условий дальнейшей интеграции двух стран в рамках Союзного государства.
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