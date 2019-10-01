Повернувшийся на Запад Лукашенко плюнул на Россию

Первоначальные варианты программы по интеграции двух стран
содержали неприемлемые для Белоруссии пункты, отметил Макей в интервью
информагентству РБК. "Например, создание каких-то наднациональных
структур, что не соответствует опять-таки положениям союзного договора", -
сказал он.
На недавней встрече в Санкт-Петербурге Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что политическое объединение не соответствует положениям Союзного договора. "Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации, конфедерации, там нет и не будет", – добавил министр.
Говоря о наднациональных структурах, Макей откровенно лукавит. Как одна из "топовых" фигур белорусского политического поля, он не может не знать, что соглашение, подписанное Александром Лукашенко и Борисом Ельциным в декабре 1999 года, предусматривает единую валюту, суд и таможню двух стран, а в дальнейшем общий парламент и президент.
Опубликованный ранее в прессе проект интеграции России и Белоруссии наделал много шума. По данным газеты "Коммерсантъ", к 2022 году страны перейдут к единой налоговой и социальной политике, создадут общую таможню. О политическом объединении речи не идет.
Но даже такой вариант интеграции не устроил часть белорусских экспертов. По их мнению, соглашение, которое Александр Лукашенко и Владимир Путин должны подписать в декабре, угрожает независимости Белоруссии.
Дескать, его реализация фактически означает введение в республике российского законодательства. Лукашенко, полагают эксперты, загнан в угол и не может противостоять давлению Путина.
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