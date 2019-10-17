Жена Зеленского восхитила народ отменным вкусом

Уже с трапа самолета в Риге она продемонстрировала элегантный костюм нежно-фиолетового цвета. Ее образ состоял из удлиненного пиджака и юбки-макси, а также туфель на невысоком каблуке. Фото появилось на странице Елены Зеленской в "Инстаграм" и сайте офиса президента.
После приземления супруга президента Украины вместе с ним отправилась на встречу с латвийским лидером. Главы государств встретились на площади у Рижского замка.
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