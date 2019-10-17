Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили

Ничего общего с миром нынешний украинский президент не
имеет, полагает политический деятель. Владимира Зеленского он назвал таким же
сторонником войны, как и Петра Порошенко.
По мнению Волги, противостояние в Донбассе закончилось, если бы президент этого хотел. "Мы с вами имеем самого настоящего улучшенного Порошенко, более молодого, который может подтянуться на турнике – ничего больше не изменилось", – сказал политик в эфире ютуб-канала News-Front.
Схожего мнения придерживается киевский адвокат Татьяна Монтян. По всей видимости, в команде Зеленского решили окончательно отказаться от выполнения минских договоренностей, считает она. На ее взгляд, Киев выбрал вариант заморозки конфликта в Донбассе.
По ее словам, граждане больше не готовы терпеть войну в Донбассе, но до предоставления Донецкой и Луганской республикам особого статуса украинское общество еще не созрело. Единственным улучшением будет уменьшение интенсивности боевых действий, прогнозирует адвокат.
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) October 17, 2019
Зеленский посетил парламент Латвии pic.twitter.com/rPiFI66tBI
Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко озвучил три сценария развития ситуации в Донбассе. Один предполагает продолжение минского процесса, другой – затягивание решения проблемы. Самый радикальный третий - отказ от Донбасса.
В начале октября Киев подписал "формулу Штайнмайера" о политическом урегулировании в Донбассе. 7 октября должен был начаться развод войск на линии фронта. Но ему помешали националисты. На митингах в Киеве и других городах радикалы выкрикивали антипрезидентские лозунги и обвиняли Зеленского в "капитуляции" перед Россией.
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