В ООН попросили Зеленского избавиться от позорного наследия Порошенко

Международная общественность обратила внимание на скандальный портал "Миротворец", который возник в бытность президентом Украины Петра Порошенко и использовался для внесудебных расправ с несогласными. У Владимира Зеленского попросили избавиться от этого позорного наследия.

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро обратился к депутатам Верховной рады с просьбой закрыть скандальный портал "Миротворец" с личными данными неугодных киевскому режиму людей. Он напомнил, что портал не только распространяет ложь, но и самим фактом своего функционирования нарушает как украинские, так и международные законы.

"Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент – это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несет опасность для таких лиц", – цитирует портал "Политнавигатор" представителя ООН.

Сайт «Миротворец» внёс в свои списки гражданина Нидерландов Макса Ван дер Верфа и Германии Нормана Риттера. Причина - «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»

Эти люди создали фильм о катастрофе Боинга МН17 и подвергли сомнению «правильную» версию событий. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 15, 2019

Дипломат рассказал о случае, когда в Мариуполе на лестничной площадке был убит человек, которого на сайте "Миротворец" обвинили в причастности к конфликту в Донбассе. Такой случай далеко не единичен. Причем для того, чтобы попасть в черный список, достаточно просто выразить свое несогласие с политикой нынешней украинской власти или поругаться с одним из активистов, занимающихся наполнением сайта.

Слова Бенджамина Моро прозвучали после того, как в свои черные списки украинские активисты внесли граждан Нидерландов и Германии Макса Ван дер Верфа и Нормана Риттера, снявших фильм о расследовании катастрофы Boeing 777 рейса MH17. "К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность", – заметил дипломат.

Зеленский о сайте Миротворец: "Однажды даже жену мою туда внесли. Я не могу открывать и закрывать сайты. Если я буду вмешиваться в работу сайтов, это неправильно".



Украина 24/7 — Elena (@Elena0312i) October 12, 2019

Примечательно, что о незаконности и опасности сайта "Миротворец" в международном сообществе заговорили после прихода к власти Владимира Зеленского. При Петре Порошенко этот портал функционировал даже в еще более усиленном режиме, однако не вызывал серьезных нареканий.

Ждя кого-то фигура Владимира Зеленского стала символом политика, который действительно намерен стабилизировать ситуацию в стране. Судя по всему, именно поэтому представители других стран и международных организаций возлагают на него надежды. Однако оправдаются они или нет, показать сможет только время. Например, несмотря на большие авансы и серьезную поддержку со стороны Европы, президенту Украины не удалось оперативно приступить к мирному решению кризиса в Донбассе.