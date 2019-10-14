Рохле Зеленскому врезали за чудовищный провал

Новых лиц в украинском руководстве становится все меньше, посетовал эксперт. "Банковая все чаще прибегает к помощи к люстрированных и всех тех, кто хорошо знаком с теми потоками, с которыми якобы новой власти предстоит бороться", – сказал Пальчевский в эфире одного из украинских телеканалов.



Президент обещал бороться с деятелями прошлого режима, грозил им тюремным заключением, но "посадок" украинцы так и не увидели, возмутился политолог. Если глава государства разочарует общество, оно повернется к другим политическим силам, предупредил эксперт. "Доверия к Зеленскому больше не будет", – сказал он.

Пальчевский дал ценный совет президенту: немедленно пересмотреть свою политику. Он призвал Зеленского подготовить несколько важных законопроектов и вынести их на референдум, а также почистить команду. "Без увольнений слабых представителей своей команды Зеленский будет казаться слишком мягким", – пояснил аналитик.

На президентских выборах Владимир Зеленский получил более 70% голосов, но постепенно украинцы в нем разочаровываются, констатировал киевский политолог Михаил Погребинский. Невыполненные предвыборные обещания аукнулись главе государства: за последние полтора месяца его рейтинг упал на 10%, рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина".

"Если так пойдет дальше, весной мы будем иметь обычного украинского президента, которому доверяют 25-30% людей", – полагает Погребинский.

Напомним, что на прошлой неделе националисты сорвали разведение сил на линии фронта в Донбассе. Радикалы отказались покидать позиции и пригрозили руководству страны акциями протеста. Зеленский и его окружение вынуждены были отступить.

Зеленский призвал радикалов "не делать сегодня картинку для российских СМИ".

Мол, зигуйте, но низэнько так, в полшишечки. Застенчивый такой нацизм.