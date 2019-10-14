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Политика

Рохле Зеленскому врезали за чудовищный провал

Владимир Зеленский, новости Украины. Фото: www.globallookpress.com
Если раньше президент Украины Владимир Зеленский стремился назначить на ответственные должности новых людей, то теперь вернулся к "старым знакомым", сидевшим там при прошлом руководстве. С осуждением главы государства в прямом эфире одного из телеканалов выступил политолог Андрей Пальчевский. 
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Новых лиц в украинском руководстве становится все меньше, посетовал эксперт. "Банковая все чаще прибегает к помощи к люстрированных и всех тех, кто хорошо знаком с теми потоками, с которыми якобы новой власти предстоит бороться", – сказал Пальчевский в эфире одного из украинских телеканалов.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Президент обещал бороться с деятелями прошлого режима, грозил им тюремным заключением, но "посадок" украинцы так и не увидели, возмутился политолог. Если глава государства разочарует общество, оно повернется к другим политическим силам, предупредил эксперт. "Доверия к Зеленскому больше не будет", – сказал он.

Пальчевский дал ценный совет президенту: немедленно пересмотреть свою политику. Он призвал Зеленского подготовить несколько важных законопроектов и вынести их на референдум, а также почистить команду. "Без увольнений слабых представителей своей команды Зеленский будет казаться слишком мягким", – пояснил аналитик.

На президентских выборах Владимир Зеленский получил более 70% голосов, но постепенно украинцы в нем разочаровываются, констатировал киевский политолог Михаил Погребинский. Невыполненные предвыборные обещания аукнулись главе государства: за последние полтора месяца его рейтинг упал на 10%, рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина".

"Если так пойдет дальше, весной мы будем иметь обычного украинского президента, которому доверяют 25-30% людей", – полагает Погребинский.

Напомним, что на прошлой неделе националисты сорвали разведение сил на линии фронта в Донбассе. Радикалы отказались покидать позиции и пригрозили руководству страны акциями протеста. Зеленский и его окружение вынуждены были отступить.

Автор: 14 октября 2019, 14:02

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Скорбящий СтранникЪГость
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Есть у Альберта Великого и упоминание о том, что «уйдет под воду страна, расположенная на островах». В Европе, напомним, во времена Альберта Великого Япония была неизвестна, но все-таки кандидатур, претендующих на «страну на островах», в мире очень мало
Скорбящий СтранникЪГость
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Религии великой Русской Империи будут разными, но господствующей будет Православное Христианство.
До наступления Третьей Мировой войны ожидается "Конец мира". Это означает гибель всего еврейского народа.
Скорбящий СтранникЪГость
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После Третьей Мировой Войны весь мир потянется к России. При этом в самой Третьей Мировой Войне Россия участия принимать не будет, она лишь будет спасением для людей. Война будет по инициативе США, Европы и Китая. После Войны, многие страны объединятся, создав Священную Русскую Империю.
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