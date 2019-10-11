Раскрыто состояние взятого в заложники Зеленского

"Страх продемонстрировать неуправляемость государства
заставляет Зеленского лавировать и сочинять вариации на тему Минских соглашений,
далекие от реального смысла пунктов комплекса мер", – сказал в комментарии
порталу "Украина.ру" глава республики Денис Пушилин.
Он обвинил Зеленского в "извращении смысла очевидных понятий" в угоду собственным интересам. В таких условиях договориться с украинским руководством невозможно, считает политик.
Зеленский стремительно теряет нити управления страной, он фактически стал заложником в руках радикалов, полагает тележурналист Дмитрий Василец. Президенту подконтрольны правительство и парламент, его поддерживает большинство населения – условия для него очень благоприятные. При этом он позволяет кучке радикалов диктовать себе условия, возмутился корреспондент.
О ситуации на Украине высказался и президент Владимир Путин. Срыв отвода войск говорит об отсутствии политической воли в украинском руководстве, констатировал глава государства.
Отвод противоборствующих подразделений на линии фронта должен был начаться 7 октября. Однако националисты отказались покидать позиции. Донецкая и Луганская республики подали сигнал о готовности к разведению подразделений, но от украинской стороны ответа не было. Повторные попытки 9 и 10 октября также оказались сорваны.
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