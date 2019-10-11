Зеленский пригрозил наказанием травмированному Порошенко

Последние выборы на Украине не смогли создать красивую картинку с передачей власти в стране. Еще на этапе предвыборной гонки Владимир Зеленский выступил резко против Петра Порошенко, а тот сосредоточился на его критике. И после подведения итогов голосования это противостояние лишь усилилось.

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский высказался о своем отношении к Петру Порошенко. Диалог у политиков, судя по его словам, не складывается.

"Господин Порошенко не раз хотел со мной встретиться. И я сказал ему: "Я действительно хочу услышать, что Вы готовы быть в диалоге, а мы это можем слышать благодаря Вашим выступлениям и информации, которая идет от Вас"​​​. И я слышу только одно: он обвиняет нас, меня в том, что происходит в мире, и ни за что не хочет нести ответственность", – цитирует Зеленского РИА ФАН.

Президент, судя по всему, отыскал первопричину бед, которые происходят с Порошенко после позорного поражения на выборах. Он, по словам украинского лидера, живет в мире иллюзий – несоответствие этой картинки реальности и вызывает такой эффект.

"Господин Порошенко, к сожалению, продолжает жить тем, что он президент. Это большая психологическая травма", – отметил Зеленский.

Прошелся он и по внешней политике предшественника. Президент Украины, по всей видимости, считает, что Порошенко был излишне активен и навязчив, из-за чего у страны на Западе сложился не самый привлекательный имидж.

"Усталость многих стран от Украины сформирована полностью командой Порошенко. Я еще не был президентом, когда это было сформировано", – цитирует Зеленского телеканал "360".

За первые два часа «пресс-марафона» Зеленский 117 раз упомянул в качестве основной проблемы либо Порошенко, либо партию ЕС.



Да, прямо сосредоточие вселенского зла. Во всем. Всегда. — Wings of Phoenix (@wings_phoenix) October 10, 2019

И даже не это главный грех Порошенко, намекнул он. Ситуация куда страшнее – за свои поступки политику придется отвечать по закону. "То, что он сделал, я не хочу даже на это влиять. В этом будут разбираться правоохранительные органы", – приводит слова лидера Украины URA.ru. Какое наказание грозит предшественнику и в чем он его обвиняет лично, Зеленский не уточнил.