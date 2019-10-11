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Политика

"Это катастрофа": грубиян Зеленский оскорбил Меркель

Владимир Зеленский оскорбил Ангелу Меркель. Фото: Globallookpress
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о канцлере ФРГ Ангеле Меркель назвали оскорбительным. Поведение лидера Незалежной – катастрофа, считает бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. 
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Июльский телефонный разговор с президентом США Владимиру Зеленскому, видимо, будут вспоминать еще долго. Андрей Парубий указал на некомпетентность украинского лидера, отметив, что тот умудрился настроить против Киева многих ключевых союзников.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Это просто катастрофа! В один момент так навредить всей внешней политике!" – возмутился экс-спикер Рады в эфире телеканала "Прямой", связанного с бывшим президентом Петром Порошенко.   

В беседе с Дональдом Трампом Владимир Зеленский упрекнул канцлера ФРГ: дескать, та делает для Украины недостаточно. Однако ради Киева глава германского правительства пошла на многое, недоумевает Парубий. Несмотря на убытки немецких бизнесменов, Берлин сохраняет антироссийские санкции, напомнил вице-спикер Верховной рады.   

Для Украины Меркель приложила сверхусилия, уверен Парубий. "Пошла против общественных настроений и поставила под угрозу свою политическую карьеру", – подчеркнул он.   

Слова Зеленского о роли Меркель Парубий считает оскорбительными. "Это обычная человеческая обида", – сказал бывший спикер.   

В июльской беседе с Трампом Зеленский неосторожно заявил, что Берлин, в отличие от Вашингтона, делает для Киева недостаточно. Украинский лидер не мог предположить, что стенограмма беседы будет опубликована.  

В Германии слова Зеленского вызвали бурю негодования. Своим заявлением президент Украины оскорбил немецкое правительство, отметил лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених. 

Автор: 11 октября 2019, 06:35
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