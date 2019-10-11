"Это катастрофа": грубиян Зеленский оскорбил Меркель

Июльский телефонный разговор с президентом США Владимиру Зеленскому, видимо, будут вспоминать еще долго. Андрей Парубий указал на некомпетентность украинского лидера, отметив, что тот умудрился настроить против Киева многих ключевых союзников.
"Это просто катастрофа! В один момент так навредить всей внешней политике!" – возмутился экс-спикер Рады в эфире телеканала "Прямой", связанного с бывшим президентом Петром Порошенко.
В беседе с Дональдом Трампом Владимир Зеленский упрекнул канцлера ФРГ: дескать, та делает для Украины недостаточно. Однако ради Киева глава германского правительства пошла на многое, недоумевает Парубий. Несмотря на убытки немецких бизнесменов, Берлин сохраняет антироссийские санкции, напомнил вице-спикер Верховной рады.
Для Украины Меркель приложила сверхусилия, уверен Парубий. "Пошла против общественных настроений и поставила под угрозу свою политическую карьеру", – подчеркнул он.
Слова Зеленского о роли Меркель Парубий считает оскорбительными. "Это обычная человеческая обида", – сказал бывший спикер.
Если верить сообщениям, что Зеленский мечтает вернуться на сцену, то самая важная из недавних встреч для него была с Томом Крузом, а не с Меркель или Трампом. С Меркель он не знал, как реагировать на ее дрожь. С Трампом выглядел несчастным. А с Крузом - радостным и счастливым.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 6, 2019
В июльской беседе с Трампом Зеленский неосторожно заявил, что Берлин, в отличие от Вашингтона, делает для Киева недостаточно. Украинский лидер не мог предположить, что стенограмма беседы будет опубликована.
В Германии слова Зеленского вызвали бурю негодования. Своим заявлением президент Украины оскорбил немецкое правительство, отметил лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених.
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