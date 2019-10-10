Зеленский признался в бессилии из-за российского Крыма

Последние новости из Крыма наглядно показывают, что на полуострове не стоит вопрос о том, чтобы поменять гордо реющий над регионом российский триколор на желто-синий украинский флаг. Однако власти Незалежной не оставляют надежд на захват республики, что стало причиной очередного скандала с Владимиром Зеленским.

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