Лидеры международного сообщества – президенты России и Франции, а также канцлер Германии – начали работу по разработке плана примирения сторон в Донбассе. Украине осталось только применить его в строгом соответствии с документом.
Однако даже с этим у Киева возникли проблемы – одним не нравится "формула Штайнмайера", другие вовсе против остановки обстрелов жителей Донецка и Луганска. Тем не менее это не мешает украинским политикам лелеять еще более амбициозные планы, чем прекращение гражданской войны. Они любят публично поразмышлять над перспективами захвата Крыма.
Обычно дело заканчивается диверсией, призванной ухудшить жизнь крымчан: перекрывается канал с пресной водой, уничтожаются опоры линий электропередачи, ужесточается контроль на границе с украинской стороны. Экспертам ясно, что плана по захвату Крыма у Киева нет.
Селянский: "Крым - сложная история, для него нет "формулы Штайнмайера".— Уругвайская разведка (@Ur_razvedka) October 9, 2019
Для Крыма есть формула Путина. И никаких там "сложных историй"..
Подтвердил это и президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста издания "Крым. Реалии". Тот поинтересовался, существует ли аналог "формулы Штайнмайера" по отношению к российскому полуострову. "Сейчас нет этой формулы", – цитирует политика РИА ФАН.
Он признал, что понимает шаткость позиции Незалежной. "Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, – я должен констатировать, к сожалению, – Украина сама не справится", – цитирует Зеленского "Царьград".
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