Владимир Путин отправил в отставку советника президента

Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента. Он займет пост министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии, передает Пятый канал.
Сергей Глазьев стал видной политической фигурой в 1990-х годах. При правительстве Виктора Черномырдина он был министром внешних экономических связей.
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