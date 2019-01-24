Прооперированному Януковичу вынесли приговор

Экс-президент Украины Виктор Янукович перенес операцию. Пока политик находится на реабилитации, Оболонский районный суд Киева признал его виновным в госизмене, пишет РИА Новости.
Если Янукович вернется на Украину, ему светит 15 лет тюрьмы, передает "Ura.ru". Ранее сообщалось, что экс-президент Незалежной получил серьезную травму – потребовалось хирургическое вмешательство.
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