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Прооперированному Януковичу вынесли приговор

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Экс-президент Украины Виктор Янукович перенес операцию. Пока политик находится на реабилитации, Оболонский районный суд Киева признал его виновным в госизмене, пишет РИА Новости.

Если Янукович вернется на Украину, ему светит 15 лет тюрьмы, передает "Ura.ru". Ранее сообщалось, что экс-президент Незалежной получил серьезную травму – потребовалось хирургическое вмешательство.

24 января 2019, 11:12

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