Медведев поменял ответственного за алкоголь

Глава Росалкогольрегулирования освобожден от должности специальным распоряжением главы правительства Дмитрия Медведева, сообщает Ura.ru. Игорь Чуян сам попросил об увольнении.



Руководитель кабмина утвердил его отставку, а другим распоряжением назначил на эту должность Игоря Алешина. Он является главой федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт".