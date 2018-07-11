Медведев поменял ответственного за алкоголь

Глава Росалкогольрегулирования
освобожден от должности специальным распоряжением главы правительства
Дмитрия Медведева, сообщает Ura.ru. Игорь Чуян сам попросил об увольнении.
Руководитель кабмина утвердил его отставку, а другим распоряжением назначил на эту должность Игоря Алешина. Он является главой федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт".
Люди в шоке от новой трассы
Появились новые данные о состоянии артистки
Певица им больше не интересуется
Девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино"