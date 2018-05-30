"Империя варваров": Киев собрался сжечь Москву

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян – один из самых любопытных персонажей во всей нынешней политической верхушке Незалежной. Периодически этот человек выступает с феерическими по уровню глупости заявлениями, предлагая инициативы, одна "гениальнее" другой. На сей раз чиновник заговорил об уничтожении Москвы, которая в сознании современных "украинских патриотов" является средоточием чуть ли не всего мирового зла.

"Москву невозможно изменить или перевоспитать – только сжечь", – написал Омелян на своей странице в Facebook. По его словам, Россия – это "цивилизация варваров", которая разрушает все, что не способна понять.

Что конкретно Россия не способна понять, украинский чиновник уточнять не стал. Но тут же добавил: западным политикам необходимо отказаться от любых отношений с Москвой.

Стоит отметить, что Омелян периодически отмечается откровенно бредовыми заявлениями и инициативами. В прошлом году он сказал, что Украина может полностью отказаться от железнодорожного сообщения с Россией. Как в таком случае гражданам Незалежной ехать на заработки в соседнюю страну, министр не пояснил.

По его словам, решение о полном прекращении железнодорожного сообщения между двумя странами будет принято после анализа "Украинских железных дорог" ("Укрзализныци"). Более того, как заверил чиновник, Незалежная не должна потерять на этом много денег.

Многие украинцы, которые фактически кормят свои семьи на заработанные в России деньги, наверняка будут ему очень "благодарны". Но Омелян непреклонен: гражданам Незалежной ездить на территорию "страны-агрессора" незачем. В доказательство своих намерений чиновник напомнил, что после запрета на авиасообщение между двумя странами "ничего страшного не произошло, и небо на землю не упало".





Но Омелян – далеко не единственный в нынешней украинской власти персонаж, который может быть очень интересен для психиатрических исследований. Депутат Верховной рады Оксана Корчинская предлагала устроить поход на Москву, без чего, по ее мнению, "невозможна победа Украины над Россией".

При этом желание "захватить Москву" далеко не в первый раз озвучивается представителями украинской элиты. Так, секретарь Совета нацбезопасности страны Александр Турчинов заявил, что война закончится только после "взятия Москвы".