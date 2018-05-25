Макрона подняли на смех в Петербурге

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию из-за незнания глобальной исторической концепции, сподвижником которой был один из его предшественников. Над Макроном беззлобно подшутили сразу два политика – Владимир Путин и Александр Шохин.

Спорный момент возник на встрече "Россия – Франция" на полях петербургского экономического форума. Французский президент в своей речи о развитии отношений с Россией сказал в целом правильно, но, по сути и заложенному в его тезисе историческом смысле, немного ошибся.

"Я думаю, что то видение Европы, которым я обладаю, мне говорит о том, что действительно Европа раскидывается от Атлантики до Урала", – приводит слова Макрона РИА Новости.

Модератор дискуссии, глава РСПП Александр Шохин поправил французского лидера. "Не знаю, может быть, это неточность перевода, господин президент, но у нас Европа – от Лиссабона до Владивостока", – сказал он.

Под смех в зале ему ответил присутствующий на площадке российский президент, передает РИА ФАН. "Не дал мне это сказать, бандит. Только я собрался с этого начать – украл у меня. Ну, и ладно", – пошутил Путин.

Стоит напомнить, что идея создания так называемой большой Европы от Лиссабона до Владивостока впервые была озвучена западноевропейцами в середине XX века. Тогда в Старом Свете мечтали об общеевропейском доме, в котором Россия будет полноценной частью.

Одним из проводников этой концепции выступал президент Франции Шарль де Голль. Вряд ли Макрон этого не знал, но тем не менее попал впросак, выступая в России.

В начале 2000-х Владимир Путин предлагал Европе вернуться к рассмотрению этой концепции, но тогда его не услышали или не захотели этого сделать.

Реализация идеи большой Европы могла бы привести к созданию важного полюса в мире в противовес агрессивным США. Это могло бы внести не только стабильность в самой Европе, но и оказать благотворное влияние на состояние мировой политики.