Кисляк рассказал о способах мести США за нападки на Россию

Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал о дипломатических отношениях двух держав. По его словам, политические решения Дональда Трампа вызывают озабоченность психологическим состоянием Вашингтона.

"Шаги, которые США серийно принимают против России, вызывают большую озабоченность психологическим состоянием страны, зацикленностью политического класса на антироссийской линии", – заявил Сергей Кисляк в интервью газете "Известия". По его словам, Москва найдет немало способов ответить Вашингтону.

"Министр Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, мы спокойно определим свои шаги и примем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", – сообщил бывший посол.

Кисляк прокомментировал последние нападки США на Россию, такие как закрытие генконсульства в Сан-Франциско. Он назвал их ударом не столько по дипломатическим институтам, сколько по интересам наших соотечественников.

"Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства. Это, безусловно, крайне важный момент. Наши люди, наши граждане, которые, бывает, попадают в тяжелые ситуации, как правило, опираются на помощь посольства в обеспечении их прав", – пояснил Кисляк.

Ситуацию вокруг дипсобственности России в США оценил и политолог Александр Рар. По его мнению, действия Вашингтона – игра на унижение соперника. "Ведется информационная и пропагандистская война. Мелкие пакости, которые делаются для того, чтобы вывести противника из спокойного состояния", – цитирует эксперта Regnum.