Брата Гарика Мартиросяна отправили послом в Канаду

Президент Армении Серж Саргсян назначил чрезвычайным и полномочным послом республики в Канаде Левона Мартиросяна, передает RT. До этого он занимал должность помощника президента Армении и был депутатом. Сообщается, что дипломат – родной брат популярного российского шоумена Гарика Матиросяна.
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