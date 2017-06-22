В ЕС договорились о продлении санкций против России

Евросоюз договорился о продлении экономических санкций против России, передает РИА Новости. О таком решении сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он объяснил, что на этот шаг европейские страны пошли из-за "недостаточного" выполнения Россией Минских соглашений. Отметим, Москва не является стороной договоренностей. Она, как Германия и Франция, выступает в качестве гаранта, а не участника конфликта.