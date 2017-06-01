США ввели новые санкции против России

Власти США расширили санкции в отношении Северной Кореи. Под ударом оказались и российские компании, которые якобы сотрудничают с Пхеньяном.

Кроме того, под виляние санкция попали и граждане России. В частности, от ограничительных мер пострадают три компании бизнесмена Игоря Мичурина: в Министерстве финансов США уверены, что он сотрудничает с Korea Tangun Trading Corporation, передает РИА ФАН.