Лавров отчитал Порошенко из-за убийства Вороненкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, которое тот сделал через два часа после убийства Дениса Вороненкова. Глава МИДа сказал, что такие обвинения должны содержать факты.

Сергей Лавров в интервью журналу National Interest напомнил о том, что через два часа после убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова президент Украины назвал его терактом со стороны России. "С таким заявлением выступил президент демократической страны, которую наши американские и европейские друзья называют оплотом демократии", – сказал Лавров.

"Мне казалось, что демократия подразумевает возможность устанавливать факты, если имеются подозрения", – добавил дипломат. Глава МИДа также полагает, что правительство Украины и президент Петр Порошенко хотят похоронить Минские соглашения, при этом возложив вину на Россию и население Донбасса. Происходит это потому, что Порошенко столкнулся с серьезным сопротивлением радикалов, а они пока заняли выжидательную позицию и рассчитывают на проведение досрочных выборов или на новый майдан.

При этом Лавров подчеркнул, что Порошенко находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным: лидеры двух стран иногда говорят по телефону, а также беседуют на полях встреч в "нормандском формате".

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева в момент, когда он шел на встречу с другим сбежавшим из России парламентарием Ильей Пономаревым. Через два часа после убийства президент Украины Петр Порошенко заявил, что усматривает в преступлении почерк российских спецслужб, который прослеживается во многих европейских столицах.

Убитый экс-депутат #Вороненков незадолго до смерти купил украинское гражданство https://t.co/afZWJpdOTK — Пятый канал Новости (@5tv) 29 марта 2017 г.

"Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений", – сказал украинский лидер.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сразу же после убийства также выразил мысль, что за преступлением стоят российские спецслужбы.



