Вороненков купил украинское гражданство за пять тысяч
Денис Вороненков заверял, что получил украинский паспорт по праву родства и прошел все предусмотренные законом процедуры. О том, что документ был выдан легально, говорил и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.
Однако украинский юрист заявил, что люди Вороненкова обращались к нему за оформлением гражданства. Он отметил, что серьезных оснований для получения паспорта у беглеца не было, пишет газета "Коммерсантъ".
"В Киеве с Вороненковым никто не захотел связываться, поскольку он известный человек. Пришлось ехать за паспортом в Херсон", – рассказал адвокат. По его словам, оформление гражданства стоит около пяти тысяч долларов.
За эти деньги клиенту находят мнимых родственников на территории, недоступной для легкой проверки личности. После Евромайдана ими обычно становятся жители Крыма и население самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Такими услугами со стороны россиян пользуются предприниматели, преступники и бывшие силовики. "Они знают, что обмена информацией между спецслужбами двух стран больше нет, так что в России об их втором гражданстве не узнают. Выдачи с Украины в случае возбуждения уголовного дела на родине из-за конфликта точно не случится", – уточнил юрист.
СРОЧНО! Убийство Денис #Вороненков - видео с камер наблюдения pic.twitter.com/UFgZmcFQEl— Кодекс (@KodeksuNET) 24 марта 2017 г.
Напомним, что российский экс-депутат Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний боец батальона "Донбасс" Павел Паршов. Киллер был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице.
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