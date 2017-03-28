Назойливый Порошенко окончательно утомил Запад
Визит Петра Порошенко на Мальту запланирован на 29 марта. Как отметил замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев, политик побеседует с руководством Евросоюза, в частности с председателем ЕС Дональдом Туском, встреча с которым якобы пройдет в закрытом режиме. Что касается тем обсуждения, Порошенко расскажет европейцам о реформах в своей стране и конфликте в Донбассе.
Эксперты уверены, что лидер Украины включит старую пластинку о необходимости новых ограничений в отношении России, но успеха не добьется. "Раскрутить европейцев на новые санкции вряд ли получится", – заявил директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов в комментарии для "Свободной прессы".
По словам специалиста, если ЕС не ввел очередной пакет санкций после национализации украинских предприятий в Донбассе, теперь этого ждать тем более не стоит. "В этом отношении европейцы занимают более взвешенную позицию", – подчеркнул он.
Давно витающая в информационном пространстве тема встречи Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом расценивается обеими сторонами с точки зрения символизма. "И в случае, если она состоится в ближайшее время, это будет сигнал России. Причем крайне негативный. А нынешняя администрация Трампа просто не пойдет на такое глупое и ненужное обострение американо-российских отношений", – прокомментировал ситуацию Денисов.
США выставили ЕС счет по охране на $374 млрд. У Порошенко истерика, он третий год "защищает Европу от орды" и не дали еще ни копейки.— Уругвайская разведка (@Urugvayintellig) 26 марта 2017 г.
Кроме того, Трампу просто не о чем говорить с Порошенко. "Украина для них (США. – Прим. ред.) теперь является задворками, на которые они будут обращать внимания все меньше и меньше. И только, по-видимому, в контексте взаимоотношений с Российской Федерацией", – резюмировал политолог.
В свою очередь бывший депутат Верховной рады, член "Комитета спасения Украины" Владимир Олейник отметил, что Петр Порошенко сам стал проблемой для Европы. "И его антироссийская риторика уже не воспринимается там, как в 2014 году – под аплодисменты", – сообщил политик. По его словам, Европа отмахивается от Порошенко, как от назойливой мухи: "Возможно, просто ради самосохранения, чтобы показать, что Украину еще не сняли с повестки дня".
Олейник уверен, что вскоре надоевшего всем украинского президента будут встречать в ЕС фразой "Принимать не велено". Одна из причин в том, что он постоянно лжет и пренебрегает политическими обязательствами, прежде всего по части выполнения минских соглашений и разрешения конфликта в Донбассе. "Об этом в Европе все знают", – заключил политик.
Ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом до сих пор не определена. По его словам, запланированные на конец февраля двухсторонние консультации перенесли по объективным причинам. "На тот момент, к сожалению, еще не были заняты ключевые позиции в новой американской администрации, в Госдепе, в Совете нацбезопасности", – сказал Елисеев.
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