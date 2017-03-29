Испанского посла отчитали за критику Путина

Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания.

На Смоленской площади полагают, что посол Испании допустил в своем публичном выступлении неприемлемые высказывания в адрес президента России Владимира Путина, страны в целом, российско-украинских отношений, а также перспектив реализации Минских соглашений и урегулирования на востоке Украины.

"Полагаем, что сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны", – отмечает МИД в специальном заявлении.

Москва ждет, что в Мадриде дадут оценку тому, насколько высказывания их дипломатического агента на Украине соответствуют целям и задачам испанской внешней политики, и предпримут меры-по предотвращению в будущем подобного рода некорректных заявлений.

Поводом для ультиматума послужили скандальные высказывания посла. Выступая 22 марта в Киеве, дипломат позволил себе нелицеприятные слова в адрес России и ее руководителя. Минские договоренности он и вовсе охарактеризовал как невыполнимые. Посол также назвал идиотами своих соотечественников, воевавших на стороне ДНР и ЛНР, а затем вернувшихся в Испанию.

МИД России резко отреагировал на высказывания посла Испании в Киеве https://t.co/TGJvIdxTJR pic.twitter.com/7qxflbNpbJ — RT на русском (@RT_russian) 29 марта 2017 г.

Минские соглашения были согласованы в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате "нормандской четверки" и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Документ призван разрешить вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Киев до сих пор не выполнил взятых на себя обязательств.