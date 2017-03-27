Захарова высмеяла зарвавшегося Порошенко

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла на смех президента Украины Петра Порошенко. Поводом стало его сегодняшнее выступление по случаю третьей годовщины создания Национальной гвардии.

"Как будто не о стране своей говорит, а о еже каком-то или лягушке", – написала Захарова на своей странице в Facebook. Так дипломат прокомментировала слова Порошенко о том, что "Украину голыми руками не возьмешь".

По словам Порошенко, Россия якобы пытается "подорвать Украину изнутри", чтобы рассорить граждан страны. При этом он заявил, что главное препятствие на пути "агрессивной российской политики" – это Нацгвардия страны. По мнению Порошенко, показателем работы этой структуры является то, что о ней иногда упоминают на российском телевидении. "Если вас так смертельно боятся, так ненавидят взрослые русские мужчины, значит, народу Украины вы служите честно, качественно и самоотверженно", – сказал Порошенко.





Неизвестно, что именно имел в виду Порошенко под словами "качественно и самоотверженно", однако военнослужащие Нацгвардии наряду с участниками так называемых батальонов территориальной обороны за несколько лет конфликта в Донбассе неоднократно обвинялись в самых зверских и кровавых акциях по отношению к местному населению. Обстрелы жилых домов, убийства мирных жителей, грабежи, мародерство и прочие преступные акты – все это за время войны стало неотъемлемой частью "боевых будней" этой структуры.

Решение о создании Национальной гвардии было принято Верховной радой 13 марта 2014 года. В ее состав вошли военнослужащие внутренних войск МВД Украины, а также представители ряда радикальных националистических организаций. На данный момент численность вооруженных отрядов Нацгвардии составляет около 60 тысяч человек.

