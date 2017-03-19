"Тормозного" главу МИД Украины высмеяли за слова о Крыме

Российская сторона с юмором встретила попытку министра иностранных дел Украины Павла Климкина устроить провокацию своими словами о Крыме. После слов о "возвращении свободы" крымчанам он стал объектом для многочисленных шуток.

В то время, как россияне праздновали третью годовщину воссоединения с Крымом, украинским политикам оставалось лишь устраивать словесные провокации. Впрочем, к ним уже давно перестали относиться всерьез.

Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал крымчанам "вернуть свободу". "Три года назад у крымчан отобрали свободу. О свободе не бывает компромиссов. Мы ее вернем совместно", – написал он на своей странице в Twitter. Продублировал он свое сообщение и на английском языке. Русский, на котором говорит в Крыму абсолютное большинство, украинский дипломат проигнорировал.

Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 марта 2017 г.

В рускоязычном сегменте Сети сообщение вызвало настоящий шквал шуток в адрес Климкина. Примечательно, что не нашел он понимания и среди украинцев, которые стараниями Киева видят в жителях полуострова "предателей" и настроены к бывшим согражданам крайне агрессивно.

@PavloKlimkin тим, хто там залишились, свобода не потрібна. Там немає українців. — Alexaost (@AlexaOst) 18 марта 2017 г.

Однако по-настоящему смешными для многих стали слова Павла Климкина об освобождении. Прошелся по украинскому дипломату российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Ну и тормоз! Они уже три года как свободны", – написал он на своей странице в Twitter.

Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 марта 2017 г.

Напомнил об ушедшем поезде Павлу Климкину и член Совета федерации России Алексей Пушков. Он подчеркнул, что крымчане уже выбрали свободу, проголосовав за воссоединение с Россией.

Климкин обещает "вернуть свободу" жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 марта 2017 г.

Ну а самому Климкину тем временем припомнили и нелепый вид в подвернутых джинсах, и другие промахи. Главе украинского МИДа посоветовали сперва решить проблемы в своей стране, а уже потом пытаться лезть с советами за границу.