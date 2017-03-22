Украина оказалась в неловком положении
В своем аккаунте в соцсети Twitter Марьяна Беца назвала задержание Романа Цимбалюка провокацией со стороны России. Позже она сообщила, что журналиста освободили "благодаря консулам Украины", которые делают "все возможное и невозможное для своих граждан в стране-агрессоре".
Ситуацию прокомментировала и представитель российского МИДа Мария Захарова. "Роман Цимбалюк, видела пост про твое задержание. Разбираемся. В обиду не дадим. Держись там!" – написала она в Facebook. Украинца задержали по обращению людей, "которые пожаловались на крики", добавила дипломат.
Освобожденный Цимбалюк заявил в видеообращении, что за него вступилась Захарова. Также он поблагодарил украинского консула.
Недавно журналист пожаловался в Facebook, что сотрудники полиции МГУ задержали его во время интервью с аспирантом, вывесившим украинский флаг из общежития в годовщину воссоединения России с Крымом. "Не сработала аккредитация МИД России. Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может и проводили митинг", – написал он.
Напомним, что ранее украинские СМИ сообщили о задержании в Одессе сотрудника телеканала "Россия 1" по обвинению в шпионаже. Вскоре руководство медиахолдинга опровергло информацию, пояснив, что "корреспондентов там не было".
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