Украина оказалась в неловком положении

В Киеве убили Вороненкова Украина лишила Самойлову "Евровидения" Теракт в Лондоне Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Неожиданные заявления Владимира Путина
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
партнеры
Четверг 23 марта
Лента новостей
22:00
Закулисье Недели моды в Москве
21:56
В Сети показали убийство Вороненкова (видео)
21:42
Путин оценил игру актеров Малого театра (видео)
21:21
В Петербурге во время удаления аденоидов умер ребенок
19:48
В Москве на почте нашли муляж гранаты
19:25
Девушка разбилась насмерть во время онлайн-трансляции в соцсети (видео)
19:20
Льготный тариф в системе "Платон" будет продлен
19:16
Киев запретил транслировать выступление Самойловой
19:03
На востоке Москвы загорелся жилой дом
18:59
МИД предостерег россиян за границей от слов "яблан и "понос"
18:51
Назван новый капитан сборной России по футболу
18:24
Вороненков написал предсмертное письмо
18:14
Сколько стоит самая дешевая "однушка" в центре Москвы
17:53
В деле убийства Вороненкова всплыл бывший муж Максаковой
17:49
На Украине назвали виновных в убийстве Вороненкова
17:44
Юлии Самойловой разрешили спеть на "Евровидении"
17:40
Киллер поджидал Максакову
17:11
Кто убил Дениса Вороненкова
17:04
Умер убийца Вороненкова
16:49
Путин посмотрит спектакль "Последняя жертва"
16:46
Зареванную Максакову затолкали в джип и увезли на допрос
16:43
Врачи борются за жизнь убийцы Вороненкова
16:41
Смартфон определит мужское бесплодие
16:36
Вороненкова расстреляли в день смерти Березовского
16:22
Рынска назвала Максакову "Бедоносицей"
16:19
На юге Москвы иномарка врезалась в автобус и сбила женщину
15:46
Необычный подвесной ресторан откроется летом в Монако
15:43
"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лондоне
15:36
Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться
15:32
В Москве в 2016 году инвесторами отреставрировано 53% памятников
15:32
"Золотая маска" втянула Козловского в скандал
15:30
Порошенко нашел "невероятный" след в убийстве Вороненкова
15:29
Трагическая история любви Вороненкова и Максаковой
15:28
Медведев удивил заявлением о своей болезни
15:22
Подмосковный "Отелло" сжег лицо своей девушке
15:17
Бородина волнуется за больную дочь
15:15
Под Мурманском приставы арестовали аэродром
15:08
В Дагестане объявили охоту на целовавшихся в баре мужчин
15:03
Родственница Максаковой: У нее там сейчас ад!
14:51
Как жил Денис Вороненков
14:49
Самые надежные банки в России
14:44
Вороненков шел к Пономареву перед смертью
14:35
Максаковой угрожает смертельная опасность
14:30
Кто стоит за убийством Вороненкова
14:27
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
14:23
Садальский назвал причины убийства Вороненкова
14:21
Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту
14:05
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова
14:04
Киллера ранили во время убийства Вороненкова
14:03
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
13:34
В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
13:34
Мужчина пытался зарезать восьмилетнюю падчерицу
13:33
Сестры-мошенницы из Сбербанка учились у Собчак
13:26
Главные ошибки при уходе за зубами
13:13
Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы
13:06
В центре Москвы мигрант пытался выколоть глаз полицейскому
12:50
Чем запомнилась умершая звезда "Мэри Поппинс"
12:49
Скандал с Самойловой влетит "Первому каналу" в копеечку
12:35
Союз с продажным Киевом развалит НАТО
12:29
Девочка пробила "двоечку" агрессивному покупателю (видео)
12:28
Маше Малиновской поставили неутешительный диагноз
12:26
ОНФ собрал экологов в Ростове-на-Дону
12:14
В Москве при падении с пожарной лестницы погиб футболист
12:04
Как живет 75-летняя Людмила Чурсина
12:00
Панин раскрыл секрет скандала с собакой
11:40
Назван признак скорой смерти человека
11:35
Как научиться зарабатывать в интернете
11:26
Из пруда на юге Москвы выловили скелет человека
11:21
Эрдоган повторил глупую ошибку Порошенко
11:09
Звезда "Дома-2" Вика Романец: Все рухнуло в один миг
11:05
Райан Гослинг объяснил свой неуместный смех на "Оскаре"
11:01
Ученые предрекли разрушение гробницы Иисуса Христа
10:56
Раскрыта природа неизлечимых заболеваний мозга
10:45
В подмосковную реку слили 50 тонн нефти
10:36
Буйнов рассказал о слезах Пугачевой
10:28
Список московских хрущевок для сноса подготовят к осени
10:19
Появилось видео пожара на складе боеприпасов под Харьковом
10:08
Врачи спасли четырехногого ребенка
09:55
Москвичей ждут мокрые выходные
09:50
Виктория Боня: Да, я снова влюблена
09:44
Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
09:21
Сестры-мошенницы из Сбербанка попались при покупке Ferrari
09:20
Почему Трамп водит за нос Порошенко
09:12
Счастье Тарасова и Костенко под угрозой
08:43
Опубликованы подробности теракта в Лондоне
08:42
Меланья Трамп перестала спать с мужем
08:32
Анджелина Джоли дала шанс Брэду Питту
08:29
На юге Москвы BMW X5 протаранил киоск и загорелся (видео)
08:10
Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой
07:51
В Москве при падении автомобиля в болото погиб водитель
00:54
Киркоров оказался в инвалидном кресле после новостей о Самойловой
22:37
Навальный покусился на святое
21:59
Кто и как наживается на "Евровидении"
21:52
Контрацептивы спасают женщин от рака
21:49
На юго-западе Москвы на полицейского напали с ножом
21:34
Россия отказалась показывать киевское "Евровидение"
21:30
Тайна второго Чернобыля
21:18
Подругу Джигурды постигло несчастье
21:05
Новая женщина в жизни Разина
21:03
Умерла звезда "Мэри Поппинс, до свидания"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
Зареванную Максакову затолкали в джип и увезли на допрос
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
Общество

Украина оказалась в неловком положении

Фото: Sean Gallup/Getty Images
Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову.
прочитано 9456 раз

В своем аккаунте в соцсети Twitter Марьяна Беца назвала задержание Романа Цимбалюка провокацией со стороны России. Позже она сообщила, что журналиста освободили "благодаря консулам Украины", которые делают "все возможное и невозможное для своих граждан в стране-агрессоре".

ПО ТЕМЕ

Чем обернется Киеву провокация с Самойловой на "Евровидении"

Беглеца Вороненкова ищут всем миром

Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Ситуацию прокомментировала и представитель российского МИДа Мария Захарова. "Роман Цимбалюк, видела пост про твое задержание. Разбираемся. В обиду не дадим. Держись там!" – написала она в Facebook. Украинца задержали по обращению людей, "которые пожаловались на крики", добавила дипломат.

Освобожденный Цимбалюк заявил в видеообращении, что за него вступилась Захарова. Также он поблагодарил украинского консула.


Недавно журналист пожаловался в Facebook, что сотрудники полиции МГУ задержали его во время интервью с аспирантом, вывесившим украинский флаг из общежития в годовщину воссоединения России с Крымом. "Не сработала аккредитация МИД России. Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может и проводили митинг", – написал он.

Напомним, что ранее украинские СМИ сообщили о задержании в Одессе сотрудника телеканала "Россия 1" по обвинению в шпионаже. Вскоре руководство медиахолдинга опровергло информацию, пояснив, что "корреспондентов там не было".

Автор: Олег Шивалов22 марта 2017, 08:37

комментарии

Политика

На Украине назвали виновных в убийстве Вороненкова
Медведев удивил заявлением о своей болезни
Порошенко нашел "невероятный" след в убийстве Вороненкова
Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой

Шоу-бизнес

Киев запретил транслировать выступление Самойловой
В деле убийства Вороненкова всплыл бывший муж Максаковой
Юлии Самойловой разрешили спеть на "Евровидении"
Зареванную Максакову затолкали в джип и увезли на допрос

Проишествия

В Сети показали убийство Вороненкова (видео)
Вороненкову угрожали перед смертью
Максаковой угрожает смертельная опасность
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

Lifestyle

Путин оценил игру актеров Малого театра (видео)
Как русская Катя спасла мир от катастрофы
"Золотая маска" втянула Козловского в скандал
Как русская Катя спасла мир от катастрофы
Шоу-бизнес

Родственница Максаковой: У нее там сейчас ад!

Гибель экс-депутата прокомментировала родственница певицы
Политика

Медведев удивил заявлением о своей болезни

Премьер опроверг слова Путина о гриппе
Происшествия

Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться

Об этом рассказал столичный бизнесмен Отарий Кабахидзе
Шоу-бизнес

Юлии Самойловой разрешили спеть на "Евровидении"

Владельцы конкурса нашли изящный способ обойти преграды Киева

Гороскоп

Новая женщина в жизни Разина
У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне

Фоторепортажи

Закулисье Недели моды в Москве
Как жил Денис Вороненков
Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве

Спорт

Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)

Регионы

Подмосковный "Отелло" сжег лицо своей девушке
В Дагестане объявили охоту на целовавшихся в баре мужчин
Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту
Девочка пробила "двоечку" агрессивному покупателю (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru