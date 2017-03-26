Почему пропадает Владимир Путин

Близкий к президенту России журналист Андрей Колесников раскрыл некоторые тайны главы государства. Из рассказа репортера кремлевского пула стало понятно, почему Владимир Путин иногда пропадает из медиапространства.

О том, почему глава государства время от времени исчезает из поля зрения общественности, Андрей Колесников и его коллега из Израиля узнали случайно. Иностранный репортер решил не предавать огласке информацию, а вот Колесников приоткрыл завесу тайны во время записи телепередачи для НТВ. "Я же занимаюсь свободной журналистикой!" – пояснил он.

По его словам, если Путин пропадает – значит, к чему-то готовится. Колесников отметил, что перед особенно серьезными мероприятиями российский лидер может исчезнуть на несколько дней. Судя по всему, он старается не отвлекаться во время подготовки к важному событию.

Напомним, что Колесникова называют любимым журналистом Путина. Как писали Dni.Ru, недавно он раскрыл новые факты из жизни президента. За время работы в кремлевском пуле репортер установил достаточно тесные отношения с главой государства. Однажды Путин даже прокомментировал его внешний вид.

"Владимир Владимирович смотрит на меня и говорит: "Андрей, а что это у Вас такие штаны рваные?" А я ему отвечаю, что они новые и что так сейчас ходят. А Путин говорит: "Нет, рваные. Я Вам куплю нормальные штаны, такие как у меня", – рассказал Колесников.