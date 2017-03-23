Путин оценил игру актеров Малого театра
Путина встретили генеральный директор театра Тамара Михайлова, художественный руководитель Юрий Соломин и министр культуры Владимир Мединский. В антракте российский лидер пил чай с Соломиным. "Ярко играют, талант!" – цитирует Путина Life.ru. Соломин показал президенту организованную в театре выставку, которая рассказывает о его истории, а также о костюмах, которые использовались в постановках в конце 19-20 веках.
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